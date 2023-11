Napoli, pareggio Amaro: Garcia a Rischio, ADL valuta due nomi

De Laurentiis chiede conto delle scelte tecniche a Garcia dopo il deludente pareggio del Napoli contro l’Union Berlino.

Notizie calcio Napoli – Il Napoli di Rudi Garcia non va oltre l’1-1 in casa contro l’Union Berlino in Champions League, un risultato che lascia l’ambiente azzurro sospeso tra delusione e preoccupazione. La squadra, campione d’Italia in carica, non riesce a scaldare i cuori dei tifosi e a entusiasmare con il gioco espresso sul campo, e il presidente Aurelio De Laurentiis non nasconde il suo disappunto.

Un Napoli a Sprazzi e il Disappunto di De Laurentiis

La Gazzetta dello Sport riporta un De Laurentiis visibilmente deluso al termine della partita, tanto da richiedere spiegazioni dirette al tecnico Garcia. Il Napoli, che aveva l’opportunità di avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi, non è riuscito a capitalizzare il predominio sterile mostrato in campo, pagando dazio per gli errori non forzati.

Il Futuro di Garcia in Bilico

Con una sola vittoria post-sosta, contro la squadra di Inzaghi, e un pareggio che brucia contro i tedeschi, la posizione di Garcia sembra sempre più in bilico. La prossima gara di campionato contro l’Empoli si carica di significati che vanno oltre i tre punti: potrebbe decidere il destino del tecnico francese all’ombra del Vesuvio.

Le Alternative a Garcia: Mazzarri e Tudor in Lizza

Mentre il Napoli si prepara a una partita che potrebbe rivelarsi decisiva, emergono i nomi di Walter Mazzarri e Igor Tudor come possibili sostituti. Entrambi con un profilo di esperienza e carattere, sono stati contattati a livello esplorativo, segno che l’ipotesi di un cambio in panchina non è così remota.

Il Napoli si trova ora a un bivio, con la necessità di ritrovare la scintilla che ha illuminato la scorsa stagione. I tifosi e il presidente attendono risposte, e la partita contro l’Empoli potrebbe essere il momento della verità per Garcia e per il futuro del club partenopeo.