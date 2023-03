Raspadori si allungano i tempi di recupero: ecco quando può rientrare

Giacomo Raspadori dovrà stare fermo ancora un mese, l’infortunio in allenamento è più grave del previsto.

Il problema muscolare di Raspadori accusato prima della partita tra Napoli e Sassuolo è più grave del previsto. In un primo momento si pensava che il giocatore potesse rientrare a fine marzo. Ma lo staff medico del Napoli e l’allenatore Spalletti non hanno mai forzato i rientri dei calciatori. Anzi è stata utilizzata sempre massima cautela. L’obiettivo è quello di averli solo quando sono pronti per giocare, senza forzature, in questo modo si evitano ricadute.

Anche per Raspadori sarà utilizzata la stessa cautela. Gazzetta dello Sport scrive che il rientro dall’infortunio di Raspadori è tra un mese. Dunque il giocatore ex Sassuolo rientrerà dopo la sosta, quando sarà in programma la sfida Napoli-Milan allo stadio Diego Armando Maradona. Raspadori sta svolgendo la voro personalizzato con lo staff del Napoli per recuperare la meglio dall’infortunio.

La rosa del Napoli è così forte che nemmeno quando manca un giocatore così importante come Raspadori sembra avere problemi. Il tecnico può contare su Elmas in grande spolvero, in grado di giocare in più posizioni tra centrocampo e attacco. Come punta centrale, poi, c’è sempre Giovanni Simeone che incide ogni volta che mette piede in campo.