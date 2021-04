Ramazzotti: “L’Inter può perdere punti col Napoli, non verrà a fare la partita”

L’Inter di Antonio Conte è cinica e spietata, qualità che gli stanno permettendo di viaggiare spedita verso la conquista dello scudetto. Secondo Andre Ramazzotti del Corriere dello Sport le “grandi strisce di vittorie sono fatte per essere interrotte. Auguro all’Inter di vincere lo scudetto, ma non può vincerle tutte. All’Inter mancano 13 punti per la matematica vittoria dello scudetto. Io credo che il Napoli stia giocando facendo la partita. Mi sorprenderebbe se non la facesse con l’Inter, anche perché l’Inter concede il possesso palla, si difende e poi sfrutta gli spazi in contropiede. Rispetto allo scorso anno in Coppa Italia, l’Inter non andrà a Napoli a fare la partita. Formazione Inter? Tutto sommato la formazione titolare. Giocherà Darmian al posto di Perisic“.