Hakan Calhanoglu possibilità di mercato per il Napoli, lo annuncia l’esperto Claudio Raimondi ai microfoni di Radio Goal.









Il calciomercato potrebbe portare al Napoli Hakan Calhanoglu in uscita dal Milan. La notizie viene data da Claudio Raimondi esperto di Mediaset che a Radio Goal spiega: “Il turco è in scadenza di contratto con il Milan ed il Napoli sta pensando seriamente al calciatore. Calhanoglu potrebbe arrivare in azzurro a parametro zero a fine stagione. Il giocatore piace a molti club che giocano in Champions come l’Atletico Madrid, ma lui preferisce restare in Italia. Giuntoli – aggiunge – sta portando avanti una trattativa a fari spenti ed è pronto ad offrire 5 milioni di euro di ingaggio all’attaccante“.

Per portare Calhanoglu al Napoli sarà importante che il club raggiunta la qualificazione in Champions League: “Questo è un fattore molto importante” dice Raimondi che aggiunge: “Anche la famiglia del turco vuole restare in Italia e questo è molto importante per la sua scelta finale. Al momento c’è stato un approccio con l’Inter ma la trattativa si è subito raffreddata. Al momento Calhanoglu è molto vicino alla squadra allenata da Gennaro Gattuso, che già lo ha avuto alle sue dipendenze quando sedeva sulla panchina del Milan“.