RAI SPORT: Conte si allontana avanti Pioli, Gasperini e Italiano

Secondo Ciro Venerato, l’ipotesi Conte per la panchina del Napoli si allontana. In pole ci sarebbero Pioli, Gasperini e, risalito, Italiano.

Continuano a rincorrersi le voci sul nome del prossimo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal giornalista Ciro Venerato di Rai Sport, l’ipotesi Antonio Conte sembrerebbe allontanarsi, mentre prenderebbero quota i nomi di Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini, con una risalita nelle quotazioni anche per Vincenzo Italiano.

Venerato ha fatto il punto della situazione ai microfoni di TGR Rai: “Conte si allontana. Svanito lo scudetto poteva essere lui la maggior attrattiva per i tifosi azzurri reduci da una stagione più cervellotica che fallimentare. Giovedì scorso il tecnico salentino aveva fatto pervenire a De Laurentiis tutto il suo entusiasmo, convinto di poter rilanciare il Napoli grazie a un serio progetto triennale. Pochi acquisti ma di qualità e uno stipendio lontano dagli standard del personaggio“.

Secondo il giornalista, però, l’entusiasmo di Conte sembrerebbe essersi raffreddato: “Ciò che filtra dalla Filmauro è una calma piatta che getta (forse definitivamente) acqua gelida sul sacro fuoco del feroce salentino, pregato di rivolgere altrove le sue attenzioni“.

A questo punto, chi sarà il candidato scelto da De Laurentiis? “Tutti pensano a Pioli e Gasperini (entrambi felici di approdare in riva al Golfo) invece nelle giornata odierna (abbiamo conferme reali) sono risalite le quotazioni di Vincenzo Italiano“, ha aggiunto Venerato.

Pioli e Gasperini sembrano quindi in pole position per la panchina del Napoli. L’attuale allenatore del Milan è reduce da un’ottima stagione e potrebbe essere attratto dal progetto partenopeo. Gasperini, dal canto suo, rappresenterebbe una scelta molto gradita ai tifosi per il suo calcio propositivo e la capacità di valorizzare i giovani.

Ma attenzione anche a Vincenzo Italiano, il cui nome sarebbe risalito nelle ultime ore secondo le “conferme” raccolte da Venerato. L’allenatore della Fiorentina potrebbe rappresentare un’altra validissima opzione per il nuovo corso del Napoli.

Insomma, la pista Conte sembra farsi più complicata, mentre il rebus panchina del Napoli resta apertissimo. De Laurentiis vaglierà con attenzione i vari profili per scegliere il successore più adatto di Spalletti per riportare gli azzurri nell’elite del calcio italiano.