Riccardo Cucchi contro Feltri. Il giornalista della Rai stanco dei continui attacchi a Napoli e al Sud da parte del direttore di Libero.

Anche i santi perdono la pazienza, è quanto si evince dal Tweet di Riccardo cucchi contro Feltri. Il mite giornalista della Rai sbotta su Twitter contro il direttore di Libero.

L’emergenza Coronavirus non si limita ai dati ma sta facendo venire a galla la parte più becera del paese. Intellettuali in giacca e cravatta che sparano veleno a più non posso sul Sud e su Napoli in particolare.

Dai Tg che cercano una Napoli indisciplinata e non la trovano, a Feltri che da Bergamo ha cominciato una crociata assurda contro il capoluogo partenopeo e il sud in generale.

Ogni giorno su Libero, “il direttore” pubblica editoriali pieni di livore nei confronti del meridione.

FELTRI CONTRO NAPOLI E IL SUD

Il direttore di Libero, Vittorio Feltri, da giorni attacca Napoli e il Sud. Nei giorni scorsi aveva scritto: “Manca soltanto la Lombardia per creare una frattura tra le due Italie divise da una antipatia reciproca che si era sopita e che le polemiche sul virus hanno risvegliato in modo drammatico.

Attenzione, manutengoli ingordi, a non tirare troppo la corda poiché correte il pericolo di rompere il giochino che fino ad ora vi ha consentito di ciucciare tanti quattrini dalle nostre tasche di instancabili lavoratori.

Noi senza di voi campiamo alla grande, voi senza di noi andate a ramengo. Datevi una regolata o farete una brutta fine, per altro meritata”.

Anche oggi nell’editoriale del direttore bergamasco una nuova frecciata ai medidionali: “Il sud gioisce e fa le pernacchie al Nord, felice che i settentrionali siano stati massacrati dal virus. I meridionali interpretano questa congiuntura come un giudizio universale. Pensano – scrivono e cantano – con gaudio che la giustizia divina ha regolato i conti in sospeso da secoli.

“Che meraviglia vedere i polentoni che annaspa no nelle sale della terapia intensiva. Quanti morti ieri a Milano? 800? Buona notizia. A Napoli solo 200.

Ovvio, noi partenopei siamo migliori, moralmente più saldi, non adoriamo dio Soldo ma, al massimo, San Gennaro”. Altro che unità Nazionale. Godiamoci la Vendetta”.

RICCARDO CUCCHI CONTRO FELTRI

La storica voce di Tutto il calcio prima lancia un tweet di gioia (“Una notizia che apre i nostri cuori, tutti, alla speranza: zero contagi a Napoli. Forza. Insieme”) poi attacca Feltri.

Riccardo Cucchi contro Feltri. Il giornalista scrive: “Ci ho pensato molto prima di scriverlo. Molto. Ma sono esasperato da tanto inutile rancore. La libertà di opinione è sacra e lui è un direttore. Io, solo un giornalista che ha cercato di fare il suo lavoro onestamente. Bene o male, non lo so. Ma Feltri mi ha stancato. Davvero”.

CUCCHI SU FELTRI: LA REAZIONE DEL WEB

Le parole di Riccardo Cucchi su Feltri hanno scatenato la reazione del Web, in pochi minuti sul post del giornalista della Rai sono arrivate migliaia di risposte:

“Il direttore di un giornale, che tra l’altro riceve finanziamenti pubblici, dilettandosi a lanciare editoriali colmi di odio, agisce nei limiti Costituzionali, o è “solo” un pessimo esempio?”

“So che per chi fa il suo mestiere, esporsi così verso un “collega“, non è una cosa banale E può costare, Chapeau”.

“La pubblicità piovutegli addosso grazie a Crozza con la sua imitazione l’ha portato ad esasperare il suo atteggiamento. A volte la realtà è peggio della finzione. L’esposizione in video porta ad esaltazione”

“La libertà di opinione non ha nulla a che vedere con la libertà di delirio“

“Se il nostro ordine dei Giornalisti, non gli mette la museruola, continueremo a sentirne senza soluzione di continuità”

“Una radiazione sarebbe più che auspicabile. Però il problema non sarebbe del tutto risolto in quanto gli imbonitori televisivi farebbero comunque a gara per scatenare nelle loro rissose e battagliere arene il “libero pensiero” del sig. Feltri spogliato della veste giornalistica”

“Ha stancato tutti. Non è una semplice opinione la sua:è la voglia continua di Montare diatribe sociali e scontro nord/sud su ogni argomento. Anche quando palesemente ha torto o farebbe bene ad evitare di osannare la sua terra”.