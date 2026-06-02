2 Giugno 2026

Ragazzi in ospedale per “miele da sballo”: grave un 17enne in pericolo di vita.

Anna Gaia Cavallo 2 Giugno 2026
news429246.jpg

Grave Incidente a Frattamaggiore: Ragazzo Rischia la Vita dopoaver Assunto “Miele da Sballo”

Un tragico evento ha colpito Frattamaggiore, un comune della provincia di Napoli, dove un ragazzo di soli 17 anni è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche a causa dell’assunzione di un prodotto noto come “miele da sballo” o “honey wax”. Questo derivato della cannabis ad altissima concentrazione ha scatenato una violenta crisi respiratoria, mettendo a repentaglio la vita del giovane.

L’episodio è avvenuto durante una serata trascorsa in compagnia di amici. Il 17enne ha scelto di sperimentare questa sostanza insieme a due coetanei di 19 e 22 anni. Secondo le indagini condotte dai Carabinieri, il ragazzo ha assunto un cucchiaino di questa sostanza viscosa, conservata in un vasetto, che ha provocato una reazione avversa in pochi minuti. La situazione è degenerata rapidamente, richiedendo l’intervento urgente del personale sanitario.

Il padre del ragazzo è stato il primo a rendersi conto della gravità della crisi che stava colpendo il figlio e ha immediatamente allertato i soccorsi, consegnando anche il barattolo contenente la sostanza ai Carabinieri. Gli amici del 17enne, pur non accusando sintomi così gravi, sono stati trovati in stato di shock.

Cosa Sono il “Miele da Sballo” e la Cannabis Wax

Il termine “miele da sballo” nel gergo della droga indica un concentrato di cannabis conosciuto come wax o shatter. Questo prodotto viene estratto attraverso processi chimici che utilizzano solventi come il butano, permettendo di ottenere un composto ad altissima concentrazione di THC (Tetraidrocannabinolo), il principio attivo responsabile degli effetti psicotropi della cannabis. Mentre la marijuana tradizionale presenta percentuali di THC che variano tra il 10% e il 20%, la wax può raggiungere livelli oltre l’80-90%, rendendola estremamente pericolosa.

L’assunzione di tale sostanza non è priva di rischi significativi. Infatti, i forti effetti psicoattivi possono causare crisi respiratorie e cardiovascolari acute, stati di dissociazione psichica e forti attacchi di paranoia. Nei soggetti giovani o poco esperti, questi effetti possono portare a conseguenze anche fatali, come il coma o un collasso metabolico.

Al momento, il 17enne continua a rimanere in prognosi riservata, segno che le sue condizioni sono davvero gravi. Il caso ha sollevato serie preoccupazioni riguardo ai pericoli delle nuove forme di droga, che sono spesso pubblicizzate online come sostanze “naturali” o “alternative”. La realtà, invece, è che nascondono una tossicità estremamente elevata.

Le Indagini e le Conseguenze Legali

Le indagini avviate dai Carabinieri si concentrano sulla provenienza del “miele da sballo”. Il campione sequestratoè stato già sottoposto a test tossicologici, confermando la presenza di cannabinoidi. A questo punto, gli investigatori cercano di identificare la rete di distribuzione e il canale di vendita attraverso cui queste sostanze vengono acquistate, spesso usando il dark web. Si sospetta che questi prodotti vengano poi immessi nel mercato locale, rendendo la situazione ancora più preoccupante.

Il caso del 17enne ha acceso un faro sulla questione della sicurezza dei giovani riguardo all’uso di sostanze psicoattive e sul rischio derivante dalle droghe sintetiche e semi-sintetiche. La comunità locale si trova ora a fronteggiare una realtà inquietante, che richiede un intervento educativo e informativo per sensibilizzare i giovani sui pericoli imminenti.

Le autorità, in collaborazione con enti locali e associazioni, stanno studiando strategie di prevenzione per evitare che episodi simili si ripetano in futuro. È fondamentale che i giovani comprendano i rischi associati all’uso di sostanze ad alta concentrazione e come queste possano influenzare non solo loro stessi, ma anche le persone che li circondano.

Fonti ufficiali indicano che è imperativo un lavoro di sensibilizzazione e prevenzione, mirato ai rischi legati all’uso di “droga al miele” e altre sostanze psicotrope. Questo episodio è un chiaro avvertimento sui pericoli delle nuove droghe e sulla loro diffusione, soprattutto tra i più giovani.

Per aggiornamenti sulla salute del ragazzo e ulteriori dettagli sulle indagini, si raccomanda di seguire le notizie locali e le comunicazioni ufficiali.

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

news429253.jpg

Celebrazione della Festa della Repubblica a Napoli con inno e tricolore sulla Prefettura.

Anna Gaia Cavallo 2 Giugno 2026
news429101.jpg

Scoperto con un chilo di hashish e cocaina in casa: arrestato 49enne.

Anna Gaia Cavallo 2 Giugno 2026
immacolata-panico-scomparsa.jpg

Scomparsa a Napoli: Immacolata, 22 anni, disperata richiesta di aiuto dalla famiglia.

Anna Gaia Cavallo 2 Giugno 2026
news429133.jpg

Scopri 10 gemme nascoste a Napoli da visitare per un’esperienza unica.

Anna Gaia Cavallo 2 Giugno 2026
reliquia-papa-buono-napoli.jpeg

Il Papa Buono a Napoli: l’incredibile apparizione che ha salvato una suora morente.

Anna Gaia Cavallo 2 Giugno 2026
news429148.jpg

Trattamenti antiparassitari per i platani del Vomero: partono le operazioni di cura.

Anna Gaia Cavallo 2 Giugno 2026
Offerte-in-Chiesa-con-il-Pos.jpeg

Chiese campane: da oggi accettano offerte digitali con il Pos per i fedeli.

Anna Gaia Cavallo 2 Giugno 2026
news429161.jpg

Dramma a Poggioreale: un 27enne si toglie la vita in carcere.

Anna Gaia Cavallo 2 Giugno 2026
claudio-baglioni.jpg

Concerti posticipati: Baglioni combatte la polmonite interstiziale dopo un errore di diagnosi.

Anna Gaia Cavallo 1 Giugno 2026
news429165.jpg

Ebola in Campania: l’ospedale Cotugno diventa il centro di riferimento per la salute pubblica.

Anna Gaia Cavallo 1 Giugno 2026
immacolata-panico-scomparsa.jpg

Tragedia a Napoli: Immacolata trovata morta, l’ultimo messaggio commovente ai familiari.

Anna Gaia Cavallo 1 Giugno 2026
news429167.jpg

Lukaku al Napoli: l’addio non è ancora certo, possibilità di permanenza in gioco.

Anna Gaia Cavallo 1 Giugno 2026

Ultimissime

news429246.jpg

Ragazzi in ospedale per “miele da sballo”: grave un 17enne in pericolo di vita.

Anna Gaia Cavallo 2 Giugno 2026
GettyImages-2271958648-scaled.jpg

Rafa Jodar svela perché nessuno può sedersi accanto a suo padre al Roland Garros.

redazione 2 Giugno 2026
real-madrid-cf-v-athletic-club-l.jpg

Juventus cerca talento Garcia del Real Madrid con un accordo simile a Nico Paz.

redazione 2 Giugno 2026
83006.jpg

Viaggio di Embolo al Mondiale in ritardo per controllo autorizzazione all’ingresso negli USA.

redazione 2 Giugno 2026
GettyImages-2277882598-scaled.jpg

Pressione in aumento per Gasly, mentre Colapinto mantiene una forma impressionante in pista.

redazione 2 Giugno 2026