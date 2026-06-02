Ragazzi in ospedale per “miele da sballo”: grave un 17enne in pericolo di vita.

Grave Incidente a Frattamaggiore: Ragazzo Rischia la Vita dopoaver Assunto “Miele da Sballo”

Un tragico evento ha colpito Frattamaggiore, un comune della provincia di Napoli, dove un ragazzo di soli 17 anni è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche a causa dell’assunzione di un prodotto noto come “miele da sballo” o “honey wax”. Questo derivato della cannabis ad altissima concentrazione ha scatenato una violenta crisi respiratoria, mettendo a repentaglio la vita del giovane.

L’episodio è avvenuto durante una serata trascorsa in compagnia di amici. Il 17enne ha scelto di sperimentare questa sostanza insieme a due coetanei di 19 e 22 anni. Secondo le indagini condotte dai Carabinieri, il ragazzo ha assunto un cucchiaino di questa sostanza viscosa, conservata in un vasetto, che ha provocato una reazione avversa in pochi minuti. La situazione è degenerata rapidamente, richiedendo l’intervento urgente del personale sanitario.

Il padre del ragazzo è stato il primo a rendersi conto della gravità della crisi che stava colpendo il figlio e ha immediatamente allertato i soccorsi, consegnando anche il barattolo contenente la sostanza ai Carabinieri. Gli amici del 17enne, pur non accusando sintomi così gravi, sono stati trovati in stato di shock.

Cosa Sono il “Miele da Sballo” e la Cannabis Wax

Il termine “miele da sballo” nel gergo della droga indica un concentrato di cannabis conosciuto come wax o shatter. Questo prodotto viene estratto attraverso processi chimici che utilizzano solventi come il butano, permettendo di ottenere un composto ad altissima concentrazione di THC (Tetraidrocannabinolo), il principio attivo responsabile degli effetti psicotropi della cannabis. Mentre la marijuana tradizionale presenta percentuali di THC che variano tra il 10% e il 20%, la wax può raggiungere livelli oltre l’80-90%, rendendola estremamente pericolosa.

L’assunzione di tale sostanza non è priva di rischi significativi. Infatti, i forti effetti psicoattivi possono causare crisi respiratorie e cardiovascolari acute, stati di dissociazione psichica e forti attacchi di paranoia. Nei soggetti giovani o poco esperti, questi effetti possono portare a conseguenze anche fatali, come il coma o un collasso metabolico.

Al momento, il 17enne continua a rimanere in prognosi riservata, segno che le sue condizioni sono davvero gravi. Il caso ha sollevato serie preoccupazioni riguardo ai pericoli delle nuove forme di droga, che sono spesso pubblicizzate online come sostanze “naturali” o “alternative”. La realtà, invece, è che nascondono una tossicità estremamente elevata.

Le Indagini e le Conseguenze Legali

Le indagini avviate dai Carabinieri si concentrano sulla provenienza del “miele da sballo”. Il campione sequestratoè stato già sottoposto a test tossicologici, confermando la presenza di cannabinoidi. A questo punto, gli investigatori cercano di identificare la rete di distribuzione e il canale di vendita attraverso cui queste sostanze vengono acquistate, spesso usando il dark web. Si sospetta che questi prodotti vengano poi immessi nel mercato locale, rendendo la situazione ancora più preoccupante.

Il caso del 17enne ha acceso un faro sulla questione della sicurezza dei giovani riguardo all’uso di sostanze psicoattive e sul rischio derivante dalle droghe sintetiche e semi-sintetiche. La comunità locale si trova ora a fronteggiare una realtà inquietante, che richiede un intervento educativo e informativo per sensibilizzare i giovani sui pericoli imminenti.

Le autorità, in collaborazione con enti locali e associazioni, stanno studiando strategie di prevenzione per evitare che episodi simili si ripetano in futuro. È fondamentale che i giovani comprendano i rischi associati all’uso di sostanze ad alta concentrazione e come queste possano influenzare non solo loro stessi, ma anche le persone che li circondano.

Fonti ufficiali indicano che è imperativo un lavoro di sensibilizzazione e prevenzione, mirato ai rischi legati all’uso di “droga al miele” e altre sostanze psicotrope. Questo episodio è un chiaro avvertimento sui pericoli delle nuove droghe e sulla loro diffusione, soprattutto tra i più giovani.

Per aggiornamenti sulla salute del ragazzo e ulteriori dettagli sulle indagini, si raccomanda di seguire le notizie locali e le comunicazioni ufficiali.

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