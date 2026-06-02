Juventus cerca talento Garcia del Real Madrid con un accordo simile a Nico Paz.

Gonzalo García nel mirino della Juventus

MADRID, SPAGNA – 23 MAGGIO: Gonzalo García del Real Madrid festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Athletic Club allo Stadio Santiago Bernabeu il 23 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Secondo recenti report dall’Italia, la Juventus sta cercando di mettere a segno un colpo di mercato ingaggiando il giovane attaccante Gonzalo García, 22 anni, in un accordo simile a quello stipulato dal Como per Nico Paz. Il club di Torino mira a trovare un attaccante di riserva a basso costo in caso di bisogno.

Le prestazioni e il potenziale di Gonzalo García

Negli ultimi mesi, García ha dimostrato di avere un grande potenziale, mettendo a segno sette gol in 34 presenze in LaLiga, di cui sei nella stagione 2025-26. Anche se ha incontrato delle difficoltà, il suo bottino di 13 gol in 51 apparizioni in tutte le competizioni con il Real Madrid mostra che è un giocatore in grado di fare la differenza.

Oltre a García, la Juventus ha discusso recentemente di diversi giocatori con il Real Madrid, tra cui nomi illustri come Antonio Rudiger, David Alaba, Eduardo Camavinga e Brahim Diaz. L’attenzione ora si è spostata sul giovane attaccante spagnolo, considerato un potenziale sostituto ideale per il centravanti titolare della Juventus per la prossima stagione, che potrebbe essere Dusan Vlahovic, Randal Kolo Muani o Jean-Philippe Mateta.

Secondo quanto riportato da La Stampa, la Juventus sta considerando l’ipotesi di un acquisto che preveda un basso costo iniziale, simile all’affare concluso dal Como per il talento argentino Nico Paz nel 2024. In tale accordo, Real Madrid avrebbe diritto a una significativa clausola di rivendita e un’opzione di riacquisto a basso costo per il giocatore.

Per fare un esempio, Como è riuscito ad assicurarsi il “Miglior centrocampista dell’anno” di Serie A Nico Paz per soli €6 milioni, con il Real Madrid che gode di una clausola di rivendita del 50% e un’opzione di diritto di riacquisto per €9 milioni, cifra che sale a €10 milioni nel 2027. Tali condizioni potrebbero risultare simili in un eventuale affare per Gonzalo García, offrendo così alla Juventus una strategia vantaggiosa per rinforzare il proprio attacco.

In un periodo in cui i club europei stanno lottando con le finanze, le operazioni che prevedono un investimento iniziale contenuto e potenziali clausole vantaggiose diventano sempre più comuni. La Juventus, dunque, potrebbe trovarsi nella posizione ideale per garantirsi un giovane promettente a un costo accessibile, mettendo in sicurezza le proprie strategie a lungo termine.

Detto ciò, gli scambi tra Juventus e Real Madrid potrebbero intensificarsi nei prossimi mesi. Entrambe le società hanno una lunga storia di collaborazioni, ed è probabile che vedremo ulteriori discussioni su possibili trasferimenti, inclusi altri nomi di alto profilo, oltre a García.

Le aspettative per il futuro di García

In caso di trasferimento, Gonzalo García avrebbe l’opportunità di mostrare le sue qualità in un campionato competitivo come la Serie A, il che potrebbe aiutare a lanciare la sua carriera a livelli ancora più alti. Gli allenatori e gli scout lo hanno già notato per le sue doti tecniche e il suo senso del gol, e un trasferimento alla Juventus potrebbe rappresentare il trampolino di lancio di cui ha bisogno.

La Juventus ha già dimostrato di sapersi muovere bene sul mercato, integrando giovani talenti e ottimizzandone lo sviluppo. Offrendo a García la possibilità di affiancare attaccanti esperti e di lavorare sotto la guida di un allenatore di livello, le prospettive per il giovane attaccante potrebbero migliorare notevolmente.

Le prossime settimane saranno decisive per comprendere le reali intenzioni della Juventus riguardo al possibile acquisto di Gonzalo García. Con i sistemi di scouting e le strategie di mercato in costante evoluzione, ogni mossa potrebbe avere pesanti conseguenze non solo per il giocatore, ma anche per la formazione bianconera e il suo futuro.

Seguiremo attentamente gli sviluppi riguardanti García e il suo possibile passaggio alla Juventus, un movimento che potrebbe entrare nella storia recente del club torinese.

Fonti: Gazzetta dello Sport, La Stampa.

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