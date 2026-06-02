2 Giugno 2026

Juventus cerca talento Garcia del Real Madrid con un accordo simile a Nico Paz.

redazione 2 Giugno 2026
real-madrid-cf-v-athletic-club-l.jpg

Gonzalo García nel mirino della Juventus

MADRID, SPAGNA – 23 MAGGIO: Gonzalo García del Real Madrid festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Athletic Club allo Stadio Santiago Bernabeu il 23 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Secondo recenti report dall’Italia, la Juventus sta cercando di mettere a segno un colpo di mercato ingaggiando il giovane attaccante Gonzalo García, 22 anni, in un accordo simile a quello stipulato dal Como per Nico Paz. Il club di Torino mira a trovare un attaccante di riserva a basso costo in caso di bisogno.

Le prestazioni e il potenziale di Gonzalo García

Negli ultimi mesi, García ha dimostrato di avere un grande potenziale, mettendo a segno sette gol in 34 presenze in LaLiga, di cui sei nella stagione 2025-26. Anche se ha incontrato delle difficoltà, il suo bottino di 13 gol in 51 apparizioni in tutte le competizioni con il Real Madrid mostra che è un giocatore in grado di fare la differenza.

Oltre a García, la Juventus ha discusso recentemente di diversi giocatori con il Real Madrid, tra cui nomi illustri come Antonio Rudiger, David Alaba, Eduardo Camavinga e Brahim Diaz. L’attenzione ora si è spostata sul giovane attaccante spagnolo, considerato un potenziale sostituto ideale per il centravanti titolare della Juventus per la prossima stagione, che potrebbe essere Dusan Vlahovic, Randal Kolo Muani o Jean-Philippe Mateta.

Secondo quanto riportato da La Stampa, la Juventus sta considerando l’ipotesi di un acquisto che preveda un basso costo iniziale, simile all’affare concluso dal Como per il talento argentino Nico Paz nel 2024. In tale accordo, Real Madrid avrebbe diritto a una significativa clausola di rivendita e un’opzione di riacquisto a basso costo per il giocatore.

Per fare un esempio, Como è riuscito ad assicurarsi il “Miglior centrocampista dell’anno” di Serie A Nico Paz per soli €6 milioni, con il Real Madrid che gode di una clausola di rivendita del 50% e un’opzione di diritto di riacquisto per €9 milioni, cifra che sale a €10 milioni nel 2027. Tali condizioni potrebbero risultare simili in un eventuale affare per Gonzalo García, offrendo così alla Juventus una strategia vantaggiosa per rinforzare il proprio attacco.

In un periodo in cui i club europei stanno lottando con le finanze, le operazioni che prevedono un investimento iniziale contenuto e potenziali clausole vantaggiose diventano sempre più comuni. La Juventus, dunque, potrebbe trovarsi nella posizione ideale per garantirsi un giovane promettente a un costo accessibile, mettendo in sicurezza le proprie strategie a lungo termine.

Detto ciò, gli scambi tra Juventus e Real Madrid potrebbero intensificarsi nei prossimi mesi. Entrambe le società hanno una lunga storia di collaborazioni, ed è probabile che vedremo ulteriori discussioni su possibili trasferimenti, inclusi altri nomi di alto profilo, oltre a García.

Le aspettative per il futuro di García

In caso di trasferimento, Gonzalo García avrebbe l’opportunità di mostrare le sue qualità in un campionato competitivo come la Serie A, il che potrebbe aiutare a lanciare la sua carriera a livelli ancora più alti. Gli allenatori e gli scout lo hanno già notato per le sue doti tecniche e il suo senso del gol, e un trasferimento alla Juventus potrebbe rappresentare il trampolino di lancio di cui ha bisogno.

La Juventus ha già dimostrato di sapersi muovere bene sul mercato, integrando giovani talenti e ottimizzandone lo sviluppo. Offrendo a García la possibilità di affiancare attaccanti esperti e di lavorare sotto la guida di un allenatore di livello, le prospettive per il giovane attaccante potrebbero migliorare notevolmente.

Le prossime settimane saranno decisive per comprendere le reali intenzioni della Juventus riguardo al possibile acquisto di Gonzalo García. Con i sistemi di scouting e le strategie di mercato in costante evoluzione, ogni mossa potrebbe avere pesanti conseguenze non solo per il giocatore, ma anche per la formazione bianconera e il suo futuro.

Seguiremo attentamente gli sviluppi riguardanti García e il suo possibile passaggio alla Juventus, un movimento che potrebbe entrare nella storia recente del club torinese.

Fonti: Gazzetta dello Sport, La Stampa.

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Federico-Dimarco-video-game.jpg

Dimarco lancia un videogioco rétro gratuito per festeggiare il record di 18 assist.

redazione 2 Giugno 2026
Jan-Ziolkowski-Ange-Yoan-Bonny-Roma-Inter.jpg

Nottingham Forest avvia trattative per Ziolkowski con un’offerta iniziale di 15 milioni di euro.

redazione 2 Giugno 2026
Marco-Palestra-warming-up.jpg

Transfer hint: ‘Pronto’ per un grande club nella stagione 2026-27.

redazione 2 Giugno 2026
arsenal-fc-v-ac-milan-pre-season-1.jpg

Bondo, ex flop del Milan, potrebbe rilanciarsi al Monza dopo il trasferimento da 10 milioni.

redazione 2 Giugno 2026
Domenico-Tedesco-Belgium.jpg

Bologna: il report tedesco conferma, accordo raggiunto per l’uscita dal Fenerbahçe.

redazione 2 Giugno 2026
tottenham-hotspur-v-aston-villa-.jpg

Martinez dell’Aston Villa disponibile, ma l’Inter considera di promuovere il portiere di riserva.

redazione 2 Giugno 2026
Sergi-Dominguez-Barcelona.jpg

La Lazio sfida il Tottenham per Sergi Dominguez, offerta oltre 5 milioni di euro.

redazione 1 Giugno 2026
borussia-dortmund-v-eintracht-fr.jpg

Brandt del Dortmund: ottima scelta per la Roma grazie a Malen e Massara.

redazione 1 Giugno 2026
Marios-Oikonomou-Sampdoria.jpg

Serie A in lutto: Oikonomou scompare a 33 anni in un tragico incidente.

redazione 1 Giugno 2026
Max-Allegri-point.jpg

Allegri in lacrime omaggia il mentore Galeone: un tributo toccante e autentico.

redazione 1 Giugno 2026
Christian-Pulisic.jpg

Pulisic, il Cardinale desidera la sua permanenza al Milan oltre il 2027, ma i negoziati si fermano.

redazione 1 Giugno 2026
Antonio-Cassano.jpg

Cassano attacca Baldini: “Italia in amichevoli nel 2026 con ragazzi, un grande imbarazzo”.

redazione 1 Giugno 2026

Ultimissime

real-madrid-cf-v-athletic-club-l.jpg

Juventus cerca talento Garcia del Real Madrid con un accordo simile a Nico Paz.

redazione 2 Giugno 2026
83006.jpg

Viaggio di Embolo al Mondiale in ritardo per controllo autorizzazione all’ingresso negli USA.

redazione 2 Giugno 2026
GettyImages-2277882598-scaled.jpg

Pressione in aumento per Gasly, mentre Colapinto mantiene una forma impressionante in pista.

redazione 2 Giugno 2026
news429253.jpg

Celebrazione della Festa della Repubblica a Napoli con inno e tricolore sulla Prefettura.

Anna Gaia Cavallo 2 Giugno 2026
GettyImages-2198617579-scaled.jpg

Il ritorno di Serena Williams al tennis illumina il Queen’s Club con grande attenzione.

redazione 2 Giugno 2026