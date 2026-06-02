2 Giugno 2026

Pressione in aumento per Gasly, mentre Colapinto mantiene una forma impressionante in pista.

redazione 2 Giugno 2026
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La Pressione di Pierre Gasly in Alpine

Il commentatore di F1 Nelson Valkenburg ha recentemente espresso le proprie preoccupazioni riguardo alla crescente pressione su Pierre Gasly in Alpine. Con Franco Colapinto che cattura l’attenzione per le sue recenti prestazioni, la situazione in squadra si fa sempre più interessante.

Dopo un inizio di stagione difficile, Alpine ha mostrato segnali di ripresa grazie al passaggio ai motori Mercedes previsto per il 2026. Questo miglioramento è un grande cambiamento rispetto all’anno precedente, quando la squadra si è posizionata all’ultimo posto nella classifica dei costruttori. I cambiamenti apportati dalla squadra hanno cominciato a dare i loro frutti, e Colapinto sta dimostrando di essere una risorsa promettente.

Colapinto, che nel 2025 non aveva accumulato alcun punto, ha già ottenuto due finiture a punti in questa stagione, suscitando numerosi elogi nel paddock.

Il Gran Premio del Canada e l’Ascesa di Colapinto

Nel corso di un nuovo episodio del podcast “Nailing the Apex”, Tim Hauraney e Nelson Valkenburg hanno analizzato l’evoluzione della squadra Alpine, ponendo una particolare attenzione sulla performance di Colapinto a Montreal. Valkenburg ha evidenziato come Colapinto abbia avuto un approccio eccezionale, nonostante le condizioni di gara avverse. “Se guardi al lavoro che Colapinto ha fatto nelle ultime due settimane, il suo weekend a Montreal è stato notevole. Ha mostrato una velocità impressionante, anche senza pratica,” ha dichiarato Valkenburg.

Colapinto ha avuto un momento critico durante il Gran Premio, toccando il muro dopo il primo pit stop, ma è riuscito a gestire la situazione e a mantenere un ritmo decisamente migliore rispetto a Gasly, evidenziando la sua determinazione e abilità. Briatore, ex team principal di Renault, ha dichiarato che Alpine aspetterà ulteriori sviluppi riguardo l’interesse di Mercedes per Max Verstappen prima di finalizzare il proprio schieramento di piloti per il 2027.

Questa situazione ha portato alcuni a speculare che Colapinto potrebbe essere a rischio di perdere il suo posto, ma Valkenburg offre una prospettiva diversa. Crede che sia Gasly a sentirsi maggiormente sotto pressione, specialmente considerando le comunicazioni radio ascoltate durante il Gran Premio canadese. “Se osservi il modo in cui la squadra sta gestendo la situazione, non è affatto semplice. Colapinto sta guadagnando fiducia e reputazione, mentre Gasly sembra avvertire la tensione crescente,” ha aggiunto Valkenburg.

Il Futuro di Alpine e le Dinamiche di Squadra

Negli ultimi giri del Gran Premio di Montreal, Gasly è stato sentito chiedere ripetutamente al suo ingegnere se stesse tenendo il passo di Colapinto, sottolineando una certa incertezza che potrebbe riflettere la crescente ansia di non soddisfare le aspettative della squadra. In effetti, l’evolversi della situazione in Alpine sembra suggerire un cambiamento di dinamiche all’interno del team, con Colapinto che gode di una nuova fiducia grazie al suo nuovo telaio e alle sue prestazioni recenti.

In attesa di capire con maggiore certezza quale sarà il futuro di Gasly e Colapinto, l’attenzione dei tifosi e degli esperti si concentra su come Alpine gestirà le sue scelte nella costruzione della squadra. Con il crescente successo di Colapinto, la pressione su Gasly aumenta, ponendo delle sfide significative per il pilota francese. Le prossime gare potrebbero rivelarsi fondamentali per le ambizioni di entrambi i piloti all’interno della squadra.

Con la stagione in evoluzione, la pressione si intensifica e i tifosi sono ansiosi di vedere come si dispiegheranno le dinamiche tra Gasly e Colapinto. È chiaro che ogni riga di comunicazione radio e ogni prestazione in pista conta, e le prossime settimane saranno decisive nel determinare il futuro di Alpine e dei suoi piloti.

Fonti: F1 Official Site, Autosport, Motorsport.com.

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