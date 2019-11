Probabile formazione Napoli: due novità, emergenza a centrocampo

Ci sono due rientri importanti rientri nella probabile formazione del Napoli che alle 15 sfiderà la Roma allo stadio Olimpico.

Carlo Ancelotti deve fare i conti con l’emergenza centrocampo, ma anche i terzini non abbondano: Ghoulam resta ancora fuori dai convocati, Hysaj e Malcuit sono infortunati. Anche Allan a centrocampo ha dovuto alzare bandiera bianca, nonostante il suo infortunio sembra non sia grave.

Due rientri per Ancelotti

Probabile formazione Napoli – Intanto il Napoli può contare sul rientro di Kostas Manolas al centro della difesa e Mario Rui sulla sinistra. Il rientro del portoghese è fondamentale per non lasciare di nuovi Luperto a sinistra; ruolo in cui non aveva impressionato durante la sfida con l’Atalanta. A centrocampo Ancelotti ha gli uomini contati, l’infortunio di Allan mette a disposizione del tecnico Fabian Ruiz, Zielinski, Elmas e Gaetano. A poche ore dalla sfida dell’Olimpico con la Roma pare che Ancelotti voglia puntare nuovamente sulla coppia di centrali che ha giocato con l’Atalanta, dopo l’uscita dal campo di Allan. Dunque Fabian Ruiz e Zielinski prenotano una maglia da titolare, anche se questo significa rinunciare alla quantità che potrebbe offrire Elmas, anche se i due si sono ben comportati nell’ultima gara di Serie A. A completare la probabile formazione del Napoli ci sono Callejon a destra e Insigne a sinistra nel centrocampo, mentre in attacco Mertens ritorna titolare al fianco di Milik che è in un’ottima condizione fisica e psicologica.

Bisogna reagire

La partita con la Roma non arriva in un momento complicato per il Napoli. Le scellerate decisioni di Giacomelli con i rigori netti non concessi a Callejon e Llorente pesano ancora, così come pesa il ritardo in classifica dalle prime: Juventus e Inter. La vittoria con la Roma è fondamentale per non restare indietro anche nella corsa Champions, dato che proprio i giallorosso ora hanno un punto in più del Napoli ed occupano la quarta posizione in classifica.