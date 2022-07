PRIMA PAGINA CORRIERE DELLO SPORT- Raspadori, sì al Napoli

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport apertura dedicata a Raspadori, il Napoli ha il sì del calciatore del Sassuolo.

La prima pagina del Corriere dello Sport,del 30 luglio 2022, tra poche ore in edicola. Il quotidiano apre con il sì di Giacomo Raspadori al Napoli:

“Sul tavolo ci sono 5 anni di contratto, mentre il presidente Aurelio De Laurentiis è in trattativa con il Sassuolo per strappare l’accordo giusto in relazione alla cifra richiesta dai neroverdi. Il club partenopeo garantirà un ingaggio al calciatore da 2,5 milioni di euro a stagione. Savoldi lo esalta: “Un altro Mertens”.

Come confermato dallo stesso Carnevali, l’attaccante classe 2000 è nel mirino del Napoli, che spinge per vestire il ragazzo di azzurro forte anche della volontà dello stesso Raspadarori che ha già trovato un accordo con la società del presidente De Laurentiis. Il Sassuolo, però, al momento fa resistenza e non vorrebbe venderlo: per convincerlo a rimanere, i neroverdi gli proporranno un rinnovo contrattuale con ingaggio più alto e una “promessa” verbale di lasciarlo partire il prossimo anno davanti a una giusta offerta.

Il calciatore ha comunque deciso: vuole giocare la Champions League con il Napoli e Giuntoli e De Laurentiis ci sta lavorando. Carnevali vacilla e chiede la stessa cifra che il West Ham ha speso per Scamacca, ovvero 36 milioni più 6 di bonus. De Laurentiis ha offerto circa 30 milioni e conta di strappare il sì a breve anche perché il campionato è alle porte.