Politano con l’Atalanta per il riscatto: sapete da quanto non segna?

Matteo Politano avrà una maglia da titolare in Atalanta-Napoli, l’esterno di Spalletti deve ritrovare la via del gol che manca dalla sfida con la Juve. Il giocatore ha assistito dalla panchina alla disfatta della Nazionale con la Macedonia, poi ha lasciato il gruppo a causa di un problema muscolare. Tutto risolto, Politano può giocare con l’Atalanta, così come può farlo Anguissa, mentre ci sono problemi per Fabian Ruiz.

Spalletti però deve recuperare il suo esterno di destra, che nella scorsa stagione era un fattore in termini di gol, oltre che di prestazioni, mentre in questa stagione ha segnato solo una rete in Serie A, e due in Europa League. Poco, troppo poco, ora per il rush finale ci si aspettano anche i suoi gol.

Atalanta-Napoli: Politano titolare

Politano sa perfettamente che giocherà dal primo minuto con l’Atalanta, anche perché Lozano rientra solo oggi dalla trasferta con il Messico. Il Chucky è stato impegnato in tre gare di qualificazione e solo oggi si metterà a disposizione di Spalletti al centro sportivo di Castel Volturno, quindi andrà in panchina, pronto ad entrare se ci sarà bisogno. Dall’inizio si punterà tutto su Politano, a cui andrà il peso di limitare anche gli esterni di Gasperini, oltre che di inventare a fare gol.

Come ricorda Corriere dello Sport, Politano non segna da 204 giorni, ovvero dall’11 settembre 2021, sfida con la Juventus allo stadio Maradona. Di questi tempi nella stagione 2020/21 aveva messo a segno 8 reti. Una bella differenza. Insomma Politano deve ritrovare i gol decisivi, ma anche gli assist non sono male. Ne ha piazzati alcuni bellissimi per Osimhen, ma il senegalese non sarà in campo. Questa volta al centro dell’attacco ci sarà Mertens, che va servito in modo diverso dal nigeriano. Ma Le qualità del belga non devono essere spiegate a nessuno, visto che in maglia azzurra ha il record di gol.