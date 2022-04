Napoli: Anguissa recupera, ansia per Fabian. Le novità sugli indisponibili

Il Napoli va verso la sfida con l’Atalanta a Bergamo, una gara delicatissima che la squadra azzurra deve vincere per alimentare il sogno scudetto. Oramai la stagione travagliata del Napoli non lascia spazio alla tranquillità e come dice sempre Spalletti, quando sembra che sono tutti recuperati ricominciano i problemi. Ed allora si fa la conta del Napoli per la sfida con l’Atalanta e c’è spazio anche per due buone notizie. Frank Anguissa e Matteo Politano potranno giocare dal primo minuto la gara di Bergamo. Il centrocampista del Camerun ha svolto ieri l’intera seduta di allenamento in gruppo, quindi si può considerare totalmente ristabilito dopo il problema muscolare avuto dopo la sfida con l’Udinese. Per Politano bisognava smaltire un problema fisico, oltre che la delusione per l’eliminazione dal Mondiale.

Atalanta-Napoli: Fabian in dubbio

Ma per Spalletti c’è anche una notizia negativa, che oramai non manca mai. Fabian Ruiz ieri ha svolto solo un leggero allenamento in palestra a causa di un leggero stato influenzale. A questo punto il giocatore è in forte dubbio per la trasferta di Bergamo, sarà valutato nelle prossime ore. Va ricordato che con l’Atalanta il Napoli dovrà già rinunciare a Rrahmani e Osimhen squalificati, oltre agli infortunati Petagna, Meret e Di Lorenzo. Intanto ieri hanno lavorato in gruppo anche i reduci dalle Nazionali: Zielinski, Elmas e Lobotka sono abili ed arruolabili, si attende l’arrivo di Lozano che rientra oggi dopo una trasferta intercontinentale e tre impegni con il Messico. Intanto Spalletti è sempre più orientato a scegliere Zanoli al posto di Di Lorenzo, almeno questo dicono le indicazioni della vigilia. Mentre il sostituto di Rrahmani sarà sicuramente Juan Jesus. In attacco la scelta è obbligata, gioca Mertens al posto di Osimhen, ma con il mister 144 gol in attacco si può avere una tranquillità in più.