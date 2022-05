Pistocchi: “Spalletti cercato da grandi club. Attenti al Milan”

Luciano Spalletti via da Napoli, è una delle possibilità secondo Maurizio Pistocchi il tecnico toscano è stato cercato anche dal Milan. Il Napoli ha blindato l’accesso in Champions League, ma questo non esclude la possibilità di una separazione tra De Laurentiis e Spalletti. In queste ore si fanno i nomi di De Zerbi che si libera dallo Shaktar e di Unai Emery allenatore del Villareal che si gioca la semifinale di Champions League con il Liverpool.

“C’è più di un club italiano interessato a Spalletti. È un tecnico che molti dirigenti conoscono bene, inoltre, non è sfuggito il fatto che Spalletti abbia raggiunto dei risultati nonostante gli infortuni e la Coppa d’Africa. Credo, comunque, che tra De Laurentiis e Spalletti ci sia un buon rapporto” dice Maurizio Pistocchi a Radio Marte.

Sempre il giornalista rivela un retroscena su Spalletti ed il Milan: “Maldini stima tanto Spalletti, lo voleva prima di prendere Pioli, se non dovesse vincere lo scudetto potrebbe cambiare qualcosa. Sono ottimista sulla sua permanenza, ha cominciato quest’anno un lavoro ponendo le basi per i prossimi anni. Luciano non è un tecnico che viene a Napoli a prendere lo stipendio, quando fa un lavoro lo porta fino alla fine”.