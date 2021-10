Pistocchi: “Orsato dice una sciocchezza colossale”

Il giornalista Maurizio Pistocchi parla di Juventus-Roma e dei tanti errori commessi dall’arbitro Daniele Orsato durante il match. L’ottava giornata di campionato in Serie A si è conclusa con tantissime polemiche sull’arbitro Orsato che ha inventato una nuova regola, oltre a commettere svariati errori. Lapidario il giudizio di Maurizio Pistocchi che già ieri aveva criticato Orsato: “L’arbitraggio di Orsato in Juventus-Roma? Ha detto una sciocchezza colossale a Cristante per giustificare il suo errore. Il vantaggio non è una regola, ma una norma, una finezza. Orsato ha commesso un errore grave, mi sembra evidente che non sia un grande arbitro. La ricostruzione della Gazzetta dello Sport? È completamente sbagliata, tra l’altro Mkhitaryan non tocca mai la palla di mano, è Locatelli a deviarla con la spalla“.

Pistocchi conclude parla di Roma-Napoli sfida valida per la nona giornata di Serie A: “La Roma ha giocato benissimo contro la Juve, il Napoli ha vinto una partita importantissima e complicatissima contro un avversario ostico come il Torino“. Il Napoli fino ad ora ha centrato otto vittorie consecutive. Spalletti ha raggiunto il record di Sarri, ricevendo anche in complimenti di De Laurentiis. Ora, però, bisogna battere questo record per continuare a restare primi in classifica.