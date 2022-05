Pistocchi: “Nel Napoli andranno via giocatori importanti. Ridurre il monte ingaggi significa che la rosa difficilmente sarà rinforzata”

Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, ha commentato i movimenti del Napoli sul calciomercato ai microfoni di Radio Marte:

Pistocchi nel corso del suo intervento ha poi aggiunto:

“Già un anno fa parlavo di Julian Alvarez, andato al Manchester City, che avrebbe fatto al caso del Napoli in coppia con Osimhen.

È difficile fare un progetto credibile e incentivante per la tifoseria se parti da un piano di ridimensionamento. L’unica è basare il progetto sullo scouting e valorizzare il settore giovanile, come Gianluca Gaetano, anche se il Napoli non sembra volerlo fare.

Per me i tre intoccabili del Napoli, anche se sono più di tre, sono: Ospina, Koulibaly e Osimhen.

Andranno via giocatori importanti, è andato via Insigne, e la rifondazione dovrà essere affidata a Spalletti.

De Laurentiis deve migliorare l’area tecnica”.