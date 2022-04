Pistocchi: “Mertens-Osimhen per battere la Roma. Il Napoli ha un problema da risolvere”

Maurizio Pistocchi consiglia di puntare sulla coppia Mertens-Osimhen per Napoli-Roma, sfida che si gioca lunedì di Pasquetta. “Punterei sulla coppia Osimhen-Mertens, con Insigne l’alternativa. Un sistema piuttosto che un alto non fa la differenza, è l’atteggiamento in campo che fa la differenza” dice Pistocchi.

Il giornalista sulla corsa scudetto aggiunge: “In questo ultimo mese, ogni giorno c’è stata una squadra favorita allo scudetto, anche la Juventus per alcuni giornali è stata favorita. Penso invece che in questo momento l’Inter abbia ritrovato brillantezza, ma è attesa da un tour de force importante perché c’è la coppa Italia, il recupero col Bologna e in mezzo ci sono le partite di campionato per cui non c’è ancora una favorita. In questa ultima fase di stagione, tutte le partite sono difficili”.

Intanto il Napoli affronta la Roma, ancora allo stadio Maradona, una gara in cui dovrà cercare di trovare equilibrio e compattezza. “Nelle ultime 10 partite il Napoli ha subito sempre gol ed è questo il problema principale della squadra azzurra. Nonostante la sconfitta con la Fiorentina, non sono pessimista come tanti tifosi” dice Pistocchi. Nonostante il pessimismo per Napoli-Roma sono previsti 40mila spettatori allo stadio Maradona, la speranza è di poter riprendere a fare punti anche nello stadio di casa.