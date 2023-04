Pioli sfida il Napoli: “Milan siamo determinati. Lo stadio non ci spaventa”

Stefano Pioli parla della sfida Napoli-Milan, match di ritorno dei quarti di Uefa Champions League che si gioca allo stadio Maradona.

Uefa Champions League, le notizie di Napoli-Milan. Stefano Pioli parla a Milan Tv e presenta la sfida con il Napoli in programma alle ore 21.00 di martedì 18 aprile 2023.

Il tecnico dei rossoneri a Milan Tv ha detto: “Il Milan è carico e determinato, oltre che molto concentrato, vogliamo passare il turno. Ci aspettiamo un ambiente completamente diverso da quello che abbiamo trovato durante la sfida di Serie A sempre con il Napoli. Ma questi ambienti ci danno una motivazione maggiore a fare meglio“.

Pioli poi ha aggiunto: “Tattica? Ogni partita fa storia a se. Probabilmente noi cambieremo qualcosa nel modo di stare in campo e sono sicuro che anche il Napoli lo farà. Abbiamo dovuto preparare questa partita in pochi giorni. Sono assolutamente certo che sarà una partita spettacolare tra due formazioni che vogliono dare il massimo. Sappiamo di avere un piccolo vantaggio. Questa è una grande possibilità per i due club di accedere alle semifinali di Champions League. Senza alcun dubbio sarà una sfida di altissimo livello. Dovremo fare grandissima attenzione“.