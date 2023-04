Milan: la lista dei convocati di Pioli per la sfida al Napoli: Giroud in ripresa

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la sfida tra Napoli e Milan di Champions League, c’è Olivier Giroud.

Allarme rientrato per Olivier Giroud che farà parte della sfida Napoli-Milan. L’attaccante francese aveva accusato qualche problema, ma ha svolto regolarmente la rifinitura e quindi potrà essere del match valido per il ritorno dei quarti di Champions League.

Napoli-Milan: i convocati di Pioli

Portieri: Maignan, Mirante;

Difensori: Kjaer, Tomori, Thiaw, Kalulu, Calabria, Florenzi, Theo Hernandez, Ballo-Touré, Gabbia;

Centrocampisti: Tonali, Bennacer, Krunic, Pobega, Brahim Diaz, Saelemaekers, Messias, De Ketelaere.

Attaccanti: Leao, Giroud, Origi, Rebic.

Non ci sono problemi fisici per i giocatori del Milan. Dalla lista dei convocati di Pioli per Napoli-Milan sono assenti solo i giocatori che non sono stati inseriti in lista Uefa.