Pioli: “Impossibile non avere una flessione, solo il Napoli non l’ha avuta”

Stefano Pioli ritiene che è impossibile non avere una flessione, solo il Napoli non l’ha avuta in questa stagione

Stefano Pioli si è espresso in conferenza stampa, alla vigilia della Supercoppa Italiana tra il suo Milan e l’Inter di Inzaghi. L’allenatore rossonero ha dichiarato: “L’Inter l’abbiamo battuta in campionato sia l’anno scorso che in questa stagione. Dobbiamo riuscire a dare tutto. Vincere sarebbe importantissimo, perché lo abbiamo fatto solo l’anno scorso. I nerazzurri sono forti, significherebbe dare continuità al nostro progetto. Abbiamo vissuto una settimana non buona, ma il derby è una partita a sé, non conta la classifica. Il primo obiettivo, la Coppa Italia, l’abbiamo perso, ora serve vincere questo. Non abbiamo fame? Come fa una squadra ad avere la pancia piena se si è vinto solo un trofeo?”.

Per Pioli solo il Napoli non ha avuto una flessione in campionato

Pioli ha poi proseguito: “Si vince se la qualità è alta, l’abbiamo avuta per un periodo e abbiamo vinto tante partite. Se abbassi la qualità, hai più possibilità di perdere le partite. Può essere che il calo sia stato frutto delle partite ogni 30 giorni. Stare fermi 50 giorni e riprendere così può essere pesante e impegnativo, ma credo che nell’arco della stagione è impossibile per qualsiasi squadra non avere momenti di flessione,solo il Napoli al momento non l’ha avuta“.