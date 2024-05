SportMediaset: “Pioli in pole per la panchina del Napoli, al 70% sarà lui il nuovo tecnico”

Secondo SportMediaset nella cosa alla panchina del Napoli, Pioli avrebbe superato Gasperini nelle preferenze di De Laurentiis.

Secondo quanto riportato da Carlo Landoni, giornalista di SportMediaset, la corsa per la panchina del Napoli per la stagione 2024/25 è ridotta a due nomi: Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini. Al momento, l’attuale allenatore del Milan sarebbe in vantaggio con il 70% di possibilità di sedere sulla panchina del Maradona il prossimo anno.

Pioli nuovo allenatore del Napoli: le ultime

Pioli gode di un leggero favore da parte del presidente Aurelio De Laurentiis per diversi motivi:

Ha l’esperienza giusta per una piazza calda come Napoli, avendo allenato a Milano e Roma. Propone un’idea di gioco propositiva, basata sulla difesa a 4, un dogma a Napoli. Arriverebbe da vincente, avendo conquistato lo scudetto nel 2022 con il Milan. Il suo ingaggio rientra nei parametri finanziari di sostenibilità del club.

Per Pioli sarebbe pronto un contratto biennale con opzione unilaterale per il terzo anno a 3,5 milioni più bonus a stagione. I contatti tra le parti sono già stati avviati e c’è una disponibilità di massima, ma la trattativa entrerà nel vivo solo a fine Serie A. Pioli ha ancora un anno di contratto con il Milan e dovrà liberarsi, trattando la buonuscita con il club rossonero.

Gasperini l’alternativa, con il 30% di possibilità

Una parte della società del Napoli, tuttavia, spinge per Gian Piero Gasperini, già sondato in passato. Del tecnico dell’Atalanta viene apprezzata la capacità di valorizzare i giovani e i calciatori a disposizione, un aspetto cruciale considerando la rivoluzione prevista nella rosa del Napoli. Secondo le informazioni raccolte da Landoni, Gasperini avrebbe il 30% di possibilità di allenare il Napoli nella prossima stagione. L’ostacolo principale è il contratto che lega Gasperini all’Atalanta, con il club nerazzurro intenzionato a rinnovare.

De Laurentiis apprezza Gasperini, ma la scelta sarà collegiale

In passato, De Laurentiis aveva già contattato Gasperini per sostituire Walter Mazzarri, prima di decidere di rinnovare con quest’ultimo. Questo dimostra che il presidente azzurro apprezza il tecnico atalantino, come confermato anche dai complimenti pronunciati a margine dell’evento “Race for The Cure”: “Le partite dell’Atalanta le guardo sempre con molto piacere perché ha un bravissimo allenatore, degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante”.

Tuttavia, a differenza del passato, la scelta dell’allenatore questa volta sarà più collegiale, coinvolgendo l’intera società.

Altri nomi sullo sfondo

Secondo Landoni, Antonio Conte sarebbe sempre più sullo sfondo, trattandosi di un’operazione costosissima e complicata, mentre Vincenzo Italiano sarebbe uscito di scena. La corsa sembra quindi essere a due tra Pioli e Gasperini, con l’allenatore del Milan in vantaggio, a meno che l’imprevedibilità di De Laurentiis non porti a un nome a sorpresa.

