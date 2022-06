Victor Osimhen è un pezzo pregiato del calciomercato, il Napoli lo può cedere se qualche club offre 100 milioni di euro. Secondo Alfredo Pedullà la possibilità che Osimhen vada via da Napoli c’è ancora e lo scrive sul suo portale ufficiale: “Lo scorso 9 maggio, parlando di Victor Osimhen, avevamo confermato una tendenza già raccontata nelle settimane precedenti. Ovvero che Victor Osimhen non andava considerato incedibile e che il Napoli avrebbe eventualmente preso in considerazione proposte vicino ai 100 milioni di euro per il cartellino. Oggi ci sono conferme di tutti i tipi. Avevamo aggiunto che l’attaccante nigeriano sarebbe potuto entrare nel giro per diventare un obiettivo di chi avrebbe dovuto rimediare a una cessione illustre“.

Secondo Pedullà ci sono molti club alla ricerca di Osimhen: “Non soltanto le inglesi, ma anche il Bayern Monaco che sta subendo da settimane il pressing del Barcellona per Robert Lewandowski. Non a caso da un po’ di tempo il Napoli sta valutando soluzioni per il futuro: il sondaggio per Scamacca, l’interesse per Broja, l’attenzione nei riguardi di Arnautovic e chissà quante altre cose accadranno nei prossimi giorni. Osimhen non ha la valigia in mano, ma in caso di proposta irrinunciabile potrebbe averla. E questa traccia va seguita“.