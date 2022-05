Pedullà: Muriel-Arnautovic: Napoli e Juve scelgono il nuovo attaccante

Luisi Muriel e Marko Arnautovic sono tra gli attaccanti che possono cambiare maglia, ci sono Juve e Napoli. La notizia di mercato viene lanciata dal Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, che attraverso il suo sito ufficiale fa sapere che “Muriel potrebbe decidere di lasciare l’Atalanta, presto ne sapremo di più. Arnautovic è un pilastro del Bologna, ha un contratto importante, ma gli piacerebbe fare un salto di qualità, come ha ammesso recentemente lo stesso Mihajlovic“.

La Juve pensa a Muriel ma piace anche Arnautovic, giocatore che se in condizione può essere veramente decisivo. L’attaccante austriaco in questa stagione ha messo a segno 15 gol con il Bologna. “Apprezzato dalla stessa Juve e dal Napoli che potrebbe preparare una rivisitazione nel reparto offensivo, a prescindere da Osimhen che andrebbe via solo per una mega proposta. Molto dipenderà dal rinnovo di Mertens (che ha dato la precedenza al Napoli pur essendoci stato un sondaggio della Lazio) e dal futuro di Petagna” scrive Pedullà. Il Napoli in attacco ha ancora il dubbio Osimhen, anche se non è arrivata nessuna offerta ufficiale per il giocatore nigeriano. Aurelio De Laurentiis continua a chiedere 100 milioni di euro per vendere Osimhen, magari ad un club di Premier League.