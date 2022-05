Sabatini: “Arnautovic Vuole una grande città” Napoli alla finestra

Walter Sabatini ex dg del Bologna apre alla cessione di Arnautovic. Il Napoli di De Laurentiis alla finestra.

Il Napoli dopo gli acquisti di Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera, continua a sondare il terreno in cerca degli uomini giusti da regalare a Spalletti in vista anche della Champions. Piace molto Arnautovic del Bologna.

L’ex direttore generale del Bologna Walter Sabatini, colui che ha riportato in Italia Arnautovic, alimenta nuovi rumors :

“Arnautovic l’ho portato io a Bologna e so che vuole tornare in una squadra metropolitana. È un leader, un trascinatore, fa reparto da solo, un lottatore, un rissaiolo”.

Inutile sottolineare che le grandi piazze metropolitane d’Italia siano ad oggi solo 4 e per ognuna di esse c’è un club (ma anche due) che sta seguendo con grande interesse la situazione di Arnautovic tenendo monitorata la possibilità di un affare non troppo oneroso. Tutte e 5 le big d’Italia (per monte-ingaggi e per competizioni da giocare), sono alla ricerca per questa estate di mercato di un giocatore come Arnautovic da inserire in rosa, senza però poter o voler offrire all’austriaco un posto da titolare per la prossima stagione.

Tra le possibili destinazioni di Arnautovic c’è sicuramente Napoli, il club azzurro come rivelato anche da Alfredo Pedullà segue con molto interesse l’attaccante del Bologna. Non si tratterebbe di un sostituto di Osimhen, ma bensì di un rinforzo, visto che anche Petagna può andare via. Il giocatore del Bologna a 33 anni ha meso a segno 15 gol in questa stagione, caricandosi la salvezza dei felsinei sulle spalle. Sicuramente un ottimo score quello dell’attaccante austriaco, che ha sempre dimostrato di avere grandi qualità, ma non continuità di rendimento.