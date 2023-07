Pedro Rinnova con la Lazio e Sfida il Napoli: ‘Se loro hanno vinto lo scudetto, allora possiamo vincerlo anche noi”

Pedro, l’attaccante della Lazio, in conferenza stampa, ha espresso la sua voglia di vincere lo scudetto e lancia una sfida al Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’attaccante spagnolo Pedro ha rinnovato con la Lazio e in conferenza stampa ha dichiarato che i biancocelesti possono competere per lo scudetto proprio come ha fatto il Napoli nella passata stagione.

Pedro lancia la sfida al Napoli per lo scudetto

Pedro, attaccante spagnolo della Lazio, ha ufficializzato il rinnovo del suo contratto per un altro anno, con un’opzione fino al 2025. Il giocatore, che entrerà nella sua terza stagione con la squadra biancoceleste dopo la conclusione della sua esperienza alla Roma, ha subito lanciato una sfida al nuovo Napoli di Rudi Garcia.

Presentatosi in conferenza stampa nel ritiro di Auronzo di Cadore, l’ex Barcellona ha dichiarato: “Se il Napoli ha vinto lo scudetto, possiamo riuscirci anche noi”.

Parole importanti quelle di Pedro, che crede nelle possibilità della Lazio di competere per il titolo nella prossima Serie A: “Vincere un trofeo non è impossibile, vincere lo scudetto non lo è. Tutto è possibile, se lo ha fatto il Napoli possiamo farlo anche noi”.

Una vera e propria sfida al nuovo Napoli di mister Rudi Garcia quella lanciata dallo spagnolo, deciso a migliorare il quinto posto della scorsa stagione: “Ringrazio il presidente Lotito e mister Sarri per la fiducia. Metterò tutto me stesso per fare il massimo con questa maglia“.