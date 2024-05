Pedlullà: Antonio Conte-Napoli, ci siamo manca solo la firma. Super ingaggio per riportare gli azzurri in vetta

Secondo Alfredo Pedullà, l’approdo di Antonio Conte al Napoli sarebbe ormai imminente. Le parti sono vicinissime all’accordo.

Siamo agli ultimi dettagli per l’approdo di Antonio Conte al Napoli. Secondo quanto rivelato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, le parti sarebbero vicinissime alla fumata bianca per l’ingaggio dell’ex allenatore di Juventus, Chelsea e Tottenham.

“Antonio Conte-Napoli: i bonus salgono leggermente, non siamo lontanissimi dai 10 milioni a stagione per un triennale. Base fissa 6,5-7 a stagione. Ora solo la firma“, ha scritto Pedullà sui social.

Il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe quindi deciso di aumentare leggermente i bonus rispetto all’offerta precedente, superando così gli ultimi ostacoli per assicurarsi le prestazioni del tecnico salentino.

Conte, che ha da sempre visto di buon occhio la possibilità di lavorare in una piazza affascinante come Napoli, sarebbe pronto a ripartire con grande entusiasmo, con l’obiettivo di riportare gli azzurri ai vertici e renderli nuovamente protagonisti in Italia e in Europa.

Dopo settimane di trattative, mancherebbe dunque solo la fatidica firma sul contratto triennale, che dovrebbe assicurare al Napoli un super stipendio per il nuovo allenatore, con una base fissa da 6,5-7 milioni di euro a stagione più ricchi bonus fino a raggiungere una cifra complessiva vicina ai 10 milioni.

Un investimento importante per De Laurentiis, che punta con decisione su Conte per riaprire un ciclo vincente dopo la delusione dell’ultima stagione.