Paolo Del Genio “Spalletti alla Ricerca di Nuove Sfide. C’è l’Interesse di un Grande Club”

Paolo Del Genio commenta le dichiarazioni di Luciano Spalletti, suggerendo l’interesse di un grande club verso l’allenatore del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La vicenda di Luciano Spalletti, l’attuale allenatore del Napoli, continua a tenere banco. Secondo Paolo Del Genio, noto commentatore sportivo, dietro le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e di Spalletti si nasconde l’interesse di un grande club.

“Le parole dette da Spalletti dopo la cena erano state probabilmente interpretate male. Sembravano dichiarazioni tese a tranquillizzare i tifosi azzurri, avendo parlato di un futuro che sarebbe stato bellissimo alle pendici del Vesuvio. Oggi possiamo dire che intendesse un futuro senza la sua guida alla direzione della squadra. È un rapporto che, pertanto, sembra destinato a terminare. Il suo atteggiamento fa capire che c’è un grande club dietro“, ha dichiarato Del Genio.

Ma chi potrebbe essere il successore di Spalletti? Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha già alcuni nomi in mente. Uno dei favoriti sembra essere Roberto de Zerbi, l’allenatore italiano che ha una clausola che potrebbe consentirgli di liberarsi dal Brighton. Anche Vincenzo Italiano è tra i profili graditi dal patron, così come Conceicao e Gasperini, il quale aveva firmato un precontratto proprio prima che Mazzarri approdasse in azzurro.

“Ciò detto, non mi sento di escludere una sorpresa da parte di De Laurentiis. La vicenda Ancelotti dimostra l’abilità del presidente nel regalare colpi di scena”, ha concluso Del Genio.