Pallotta: “Manolas? non tratto. Il Napoli paghi la clausola”

Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis su Manolas hanno scatenato un piccolo incidente diplomatico con la Roma. I vertici giallorossi non hanno gradito le esternazioni del patron del Napoli sul difensore greco. A dispetto delle necessità finanziarie che gli impongono plusvalenze per circa 50 milioni entro il 30 giugno, Il presidente Pallotta pretende il pagamento della clausola senza contropartite tecniche.

PALLOTTA: MANOLAS AL NAPOLI SOLO PER LA CLAUSOLA

Il presidente della Roma Pallotta, come riporta il corriere dello sport, ha risposto alle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis:

“Se il Napoli vuole Manolas, dovrà pagare la clausola rescissoria da 36 milioni fino all’ultimo euro, trattando semmai uno sconto sulle commissioni con il procuratore Raiola. Senza alcuna contropartita tecnica: si tratti di Diawara, o di Mertens, financo di Hysaj”

MANOLAS A NAPOLI

Il difensore della Roma, Manolas, in questi giorni è atteso a Napoli in compagnia del suo agente Mino Raiola, per perfezionare l’accordo economico, da circa 4 milioni netti a stagione.

Il greco e ha accettato con entusiasmo l’ipotesi di lavorare con Carlo Ancelotti, con la prospettiva di giocare titolare in Champions League. Ora l’ultimo sforzo tocca a De Laurentiis che, dopo le parole velenose sul carattere del giocatore, è obbligato a soddisfare le richieste della Roma.

Giuntoli e Petrachi si sono incontrati più volte me le offerte del Napoli con l’inserimento di varie contropartite sono state tutte respinte.

ANCELOTTI VUOLE UNA DIFESA DI FERRO

L’idea Manolas per il Napoli nasce a metà dello scorso campionato, a Marzo i primi contatti e il parere positivo del calciatore. Il Napoli ha fatto sapere che koulibaly è incedibile, resistendo ad offerte clamorose.

Ancelotti sogna una difesa di ferro Manolas-koulibaly e De Laurentiis vuole accontentare il tecnico.