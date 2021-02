Pagelle Gattuso: i quotidiani divisi, punito l’atteggiamento del Napoli

Le pagelle dei quotidiani per Gennaro Gattuso non sono esaltanti, l’atteggiamento troppo difensivo non è piaciuto.

Il Napoli è in emergenza sotto molti punti di vista. Gennaro Gattuso sta cercando di traghettare il Napoli fuori da un periodo molto complicato, sia mentale, sia di risultati, ma anche per la questione infortuni. Insomma non proprio al situazione più semplice. Nonostante le difficoltà le pagelle per Gennaro Gattuso in Napoli-Atalanta non sono delle migliori. Il tecnico del Napoli galleggia tra la sufficienza e l’insufficienza. Quello che non è piaciuto è l’atteggiamento estremamente prudente, criticato duramente anche da Corriere dello Sport. I cinque difensori scelti dal tecnico calabrese sono apparsi come una forzatura, anche se il tecnico ha comunque motivato questa scelta tattica.

Pagelle Gattuso: le scelte dei quotidiani

Corriere dello Sport 5,5: “Decide di giocare dietro, di aspettare tanto, a volte troppo. Non si deve parlare di difesa a 3, ma con 3 difensori centrali, che è un’altra cosa. In questo modo il Napoli crea pochissimo e rischia abbastanza. Anche per quanto espresso in campo lo 0-0 è un buon risultato in vista del ritorno”.

Gazzetta dello Sport 5,5: “Ha voluto prediligere le ripartenze, rinunciando al gioco. Le parate di Ospina l’hanno, in parte, salvato”.

Tuttosport 5,5: “Azzarda l’esperimento del 3-4-3 con Lozano vertice offensivo, ma la mossa non è azzeccata. Di “buono”, rigorosamente fra virgolette, c’è il fatto di non aver subito gol”.

Corriere della Sera 6: “L’esperimento è buono a metà, serve soprattutto a non prendere gol. Serve qualcosa in più per difendere il titolo”.

Il Mattino 6: “Far di necessità virtù. Non ha una punta centrale a pieno regime e allora vira a una difesa a cinque, perché è in quel settore dove ha maggiore possibilità di scegliere. Cerca i duelli uno contro uno a tutto campo, affida il compito agli ospiti di provare a costruire qualcosa di positivo. Nel finale posizione Osimhen al fianco di Petagna in un 3-5-2 che però non fa mai traballare Gollini”.