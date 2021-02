Ospina: “Ottima partita, da squadra. Pensiamo al campionato”

David Ospina portiere del Napoli è intervenuto ai microfoni della Rai al termine del match pareggiato in Coppa Italia.

E’ stato senza dubbio il migliore in campo per il Napoli salvando almeno in un paio di occasioni su Toloi e Muriel. David Ospina al termine del match pareggiato dal Napoli contro l’Atalanta ha detto: “Siamo stati molto compatti, abbiamo giocato da squadra e non era facile contro l’Atalanta che è molto brava tecnicamente. Ora dobbiamo mettere subito in archivio questa partita e pensare già al prossimo match di campionato“. Il portiere del Napoli ha poi aggiunto: “Noi cerchiamo sempre di vincere, oggi non ci siamo riusciti ma abbiamo fatto una buona partita. La difesa a tre? Ci sono molti calciatori importanti e maturi, non facciamo altro che mettere in campo quello che abbiamo provato in allenamento“.