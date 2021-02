Il rientro da titolare di Victor Osimhen è nell’aria ma in Genoa-Napoli è ancora Andrea Petagna il favorito per giocare dal primo minuto.

Il quarto d’ora concesso a Victor Osimhen nel match con l’Atalanta in Coppa Italia ha dato qualche segnale di cauto ottimismo a Gattuso ed i tifosi. Il nigeriano è apparso in una condizione migliore rispetto a quella mostrata con Verona e Spezia. In queste due occasioni Osimhen in campo è sembrato veramente un fantasma, al pari di Mertens che è dovuto rientrare in Belgio per un riacutizzarsi del problema alla caviglia. Il nigeriano contro l’Atalanta ha mostrato una corsa più fluida e una maggiore concentrazione mentale, che deriva anche dal fatto di sentirsi meglio fisicamente.

Ora in tanti si attendono il rientro di Osimhen titolare ma con il Genoa sarà ancora Petagna a giocare dal primo minuto. Gattuso e lo staff medico del Napoli non vogliono correre rischi forzando il rientro del nigeriano, che ha dovuto smaltire un infortunio alla spalla e poi superare il Covid 19. Attualmente il Napoli deve valutare anche l’infortuno di Insigne e quello di Demme, entrambi usciti dal campo prima del tempo nel match di Coppa Italia. Il recupero di Osimhen resta una buona notizia per il tecnico, che può avere almeno una carta da giocare a partita in corso.