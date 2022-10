Paganin: “Napoli Outsider, vederemo come arriverà a gennaio”

Massimo Paganin ex difensore dell’Inter ha parlato del Napoli e del percorso degli azzurri in Champions e in campionato.

L’ex difensore dell’Inter Massimo Paganin ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc,

PAGANIN SUL NAPOLI

“La gara contro i Rangers è importante per il Napoli per continuare il percorso. Ha fatto delle cose importantissime a livello europeo con 17 gol fatti e 4 subiti. Ha fatto, in un girone non semplice, 12 punti con merito.

La squadra di Spalletti è una delle migliori d’Europa.

È tutto frutto del lavoro fatto e del coinvolgimento del gruppo, partendo dai centrali arrivando alle punte. Che giochi Raspadori, Osimhen o Simeone la squadra segna e gioca alla grande, vanno dati tanti meriti a Spalletti.

Osimhen, rispetto a Simeone, è di un livello più alto.

Spalletti cercherà di far ruotare i suoi giocatori e dare soddisfazione e minutaggio a chi ha giocato meno. I suoi meriti sono anche questi: aver creato un gruppo unito che ha tanta voglia di fare e tener motivati tutti i giocatori.

Zielinski? Tutti pensano che questo sia l’anno della consacrazione. La partenza dei leader gli ha dato maggiori responsabilità facendolo crescere sia come uomo che come calciatore. Ha dimostrato di avere una personalità importante”.

NAPOLI OUTSIDER DEL CAMPIONATO

Massimo Paganin ai microfoni della trasmissione “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma ha poi aggiunto: “Ci sono grandi squadre in Europa che hanno una forza maggiore nei singoli, però mai dire mai. Basta vedere l’Atalanta o il Villarreal.

La stagione è appena iniziata e bisogna vedere come si arriverà a Gennaio, in questo momento il Napoli può essere una delle outsider.

Il Napoli di Spalletti e Sarri sono molto simili, tempi di gioco simili alla Playstation. C’è una bellezza e un gioco che va a memoria che fa capire l’importanza del lavoro di Spalletti. C’è qualche punto in più per Luciano per quello che ha fatto a livello europeo.

Simeone sta facendo delle cose importanti, quando viene chiamato in causa è sempre determinante. La sua più grande qualità è quella di affrontare ogni gara con una carica pazzesca.”