Playstation 5 ecco le prime caratteristiche e indicazioni sulla data di uscita della nuova console di Sony. Aperto il sito ufficiale.

Le caratteristiche di Playstation 5 sono state fatte trapelare in anteprima proprio dalla casa giapponese, attraverso una serie di indizi. Nonostante la grande concorrenza di Xbox di Microsoft e dei pc gaming, il fascino della console di Sony resta quasi inimitabile. Sony corporation conferma la presenza di una SSD ad alta velocità, a cui si aggiunge un GPU AMD Radeon RDNA, supporto Blu-Ray Ultra HD, chip custom AMD e CPU x86-64-AMD Ryzen Zen2 8 core/16 thread. Confermato il supporto per il Playstation Vr e la retrocompatibilità con tutto il catalogo software di PS4.

PS5 scheda tecnica:

SSD personalizzato estremamente veloce

Compatibile con l’intero catalogo giochi PS4

Output video con supporto per la risoluzione 8K

Chip custom AMD

GPU AMD Radeon RDNA (Radeon DNA)

Ultra HD Blu-Ray con capacità massima di 100GB

Compatibilità PlayStation VR

Unità dedicata all’elaborazione audio 3D

CPU x86-64-AMD Ryzen Zen2 8 core/16 thread

Playstation 5: data di uscita

Le caratteristiche di Playstation 5 non sono le uniche novità fatte trapelare da Sony. Il colosso giapponese ha anche messo on line il sito ufficiale della nuova console. Navigando gli utenti potranno anche iscriversi alla newsletter ufficiale di Sony per ricevere tutte le informazioni relative alla PS5. Attraverso il portale Sony spiega che darà informazioni sulla nuova console, ma che non sono ancora pronti per svelare completamente “la nuova generazione di PlasyStation”. Qual è la data di uscita di Playstation 5? La console sarà disponibile nei negozi in occasione delle feste natalizie del 2020, così come confermato da Sony proprio attraverso il sito ufficiale, il tutto sarà anticipato da una presentazione ufficiale. La console nextgen sta comunque prendendo pian piano forma, per la gioia di tutti gli amanti dei videogiochi e per i fan di Playstation.