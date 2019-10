Playstation 5 e visore Vr: Sony sfida Oculus, ecco le novità

Il visore Vr di Playstation 5 è in arrivo. La data non è stata ancora fissata, ma secondo i beninformati la nuova generazione del visore verrà presentata prima del previsto. Playstion 5 e visore Vr, promettono di essere le grandi novità del mercato.

La realtà virtuale del visore Vr per PlayStation 5

Il visore vr per PlayStation 5, per la realtà virtuale era stato annunciato come una grande rivoluzione nel mondo delle console, ma fino ad ora i giocatori non sono rimasti entusiasti dei vari visori proposti sul mercato.

Negli ultimi tempi i vari player mondiali hanno fatto enormi passi avanti in questo senso.

Anche Sony si è attrezzata ed ha lavorato duramente per riuscire a presentare sostanziali novità e mandare in pensione il vecchio PSVR.

Playstion 5 e visore Vr sono le novità attese da tanti giocatori, per il momento i tempi di uscita non si conoscono. Circolano però indiscrezioni sulla volontà della casa madre di accorciare in maniera drastica i tempi di uscita del nuovo dispositivo per la realtà virtuale.

Sicuramente il nuovo visore sarà più performante, e sarà compatibile con i vari hardaware.

Sony sfida Oculus

Tra gli obiettivi di Sony c’è quello di contrastare Oculus. La casa nipponica sta cercando di portare sul mercato un visore che sia altamente performante e possa equiparare per prestazioni quello progettato dalla società fondata da Palmer Luckey.

Per riuscire ad essere competitivi sul mercato pare che Sony abbia deciso di lanciare il nuovo visore già un anno dopo l’uscita della nuova Playstation 5.

