Osimhen è un fulmine: i dati sulla velocità sono impressionanti

Victor Osimhen fa registrare dati incredibili al training center di Castel Volturno la sua velocità di punta di è 37km/h.

Il nigeriano è senza dubbio il calciatore più veloce della squadra partenopea, le sue accelerazioni sono davvero clamorose, per informazioni chiedere a Blind dell’Ajax, ma anche alla difesa del Sassuolo. Insomma la media gol di Osimhen si alza per questa sua incredibile rapidità e velocità, che Spalletti sta innescando con lanci dalla trequarti ad aggirare la difesa avversaria. Il giocatore poi è in grande fiducia e riesce spesso ad arrivare sul pallone, mettendo in apprensione la difesa avversaria, che deve scappare all’indietro e lascia spazi per gli inserimenti dei centrocampisti.

I giocatori più velocità del Napoli, la classifica

Si è detto della incredibile velocità di Osimhen. Secondo quanto riferisce Paolo Bargiggia il nigeriano fa registrare velocità di punta di 37 km/h negli allenamenti a Castel Volturno. Osimhen è il giocatore più veloce del Napoli, ma ci sono altri che tengono il passo del nigeriano.

Ecco la classifica top four dei giocatori più veloci del Napoli, dati presi col Gps in allenamento:

Osimhen 37 km/h

Kim 35 km/h

Lozano 35 km/h

Kvaratskhelia 34 km/h

Lobotka 34 km/h.

In casa azzurra non sembra difettare in termini di velocità, anche perché ci sono altri calciatori che hanno dimostrato di avere un ottimo passo come Mario Rui, ma anche lo stesso Politano. Mentre giocatori come Di Lorenzo e Olivera si esprimono meglio in termini di resistenza e di passo.