Osimhen con il Barcellona c’è un incredibile dato negativo

Victor Osimhen divide la critica, c’è chi dice che possa diventare un campione, chi invece non lo ritiene un centravanti da top club. Intanto con il Barcellona è stato uno dei meno peggiori, ha provato a tenere a galla la squadra, con la sua velocità si è procurato un rigore, quello segnato da Insigne che aveva illuso il Napoli, ha cercato qualche spunto.

Eppure per Osimhen c’è anche un dato nettamente negativo in Napoli-Barcellona, che deve far riflettere: Osimhen fa segnare un 44% nei passaggi riusciti. Ad oggi nessuna punta con almeno 60 minuti giocati aveva fatto peggio tra Europa League e Champions League quest’anno.

Calciomercato: Osimhen

Nonostante qualche mancanza tecnica, Osimhen viene considerato un campione del futuro, uno grado di poter fare sempre la differenza. Ecco perché le voci di calciomercato non si fermano. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un interessamento del Real Madrid per Osimhen, ma anche la Premier League si sta interessando al giocatore.

Intanto Spalletti lo recupera per la Lazio. Il giocatore era uscito dalla sfida con il Barcellona con una pesante fasciatura, che aveva fatto pensare ad un problema per la prossima sfida di campionato. Osimhen sarà in campo con la Lazio, lo assicura la radio ufficiale. Per quel match si proverà a recuperare uno tra Lobotka e Anguissa, dato che Demme sta facendo molta fatica nel centrocampo a due di Spalletti.