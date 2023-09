Oppini sicuro: “Il Napoli ha vinto lo Scudetto grazie a Inter, Milan e Juventus”

Il giornalista di fede juventina, Francesco Oppini, si è soffermato sul campionato appena concluso e sulla vittoria del Napoli.

La stagione del Napoli di Luciano Spalletti è destinata a rimanere nella memoria collettiva. Dopo aver conquistato lo scudetto con prestazioni eccellenti in ogni reparto, battendo record sia in attacco che in difesa, e assicurandosi il titolo con cinque giornate d’anticipo, il Napoli ha raggiunto altri primati come i 90 punti, superando sia il Barcellona (88) che il Manchester City (89), campioni rispettivamente in Spagna e Inghilterra, e posizionandosi anche al primo posto per i gol segnati di testa, totalizzandone ben 17 e facendo meglio di qualunque altra squadra europea. Si è poi qualificata per i quarti di finale della Champions League, un traguardo mai raggiunto prima nella sua storia, tutti passi in avanti che hanno contribuito anche alla ripresa sul piano economico-finanziario dopo le difficoltà generate dal Covid-19, comuni a tutte le società.

Eppure il giornalista di fede juventina, Francesco Oppini, pensa invece che il Napoli se ha vinto così agevolmente è stato grazie a Inter, Milan e Juventus. Di seguito le sue parole a 7 Gold:

“Inzaghi ha detto che l’Inter deve puntare allo scudetto? Sulla carta i nerazzurri sono i più forti della Serie A insieme al Napoli. Il Napoli ha vinto il campionato non perché ha avuto un rendimento inavvicinabile per tutte le altre, questa è una piccola bugia. Se l’Inter avesse fatto l’Inter, la lotta sarebbe stata decisamente più serrata. Magari le due squadre avrebbero combattuto punto a punto. Se il Napoli ha vinto così agevolmente la colpa è anche di squadre come Inter, Milan e Juventus che, in campionato, avrebbero potuto fare certamente meglio”.