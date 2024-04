Nuovo allenatore Napoli, ADL accelera: spunta un nome a sorpresa

De Laurentiis vuole decidere in tempi brevi il nuovo allenatore del Napoli. Fissata una deadline, spunta un nome a sorpresa.

Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole accelerare i tempi per la scelta del nuovo allenatore del Napoli. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il patron azzurro ha fissato una deadline per arrivare alla decisione definitiva sul successore di Calzona.

De Laurentiis non vuole infatti arrivare a maggio con il casting ancora aperto e la panchina del Napoli scoperta. L’intenzione è quella di non protrarre ulteriormente i tempi e assicurarsi in tempi brevi un nuovo tecnico di livello per la prossima stagione.

In pole position, secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, per la successione a Calzona sembrano esserci principalmente due nomi: Antonio Conte e Vincenzo Italiano. L’ex CT azzurro è da tempo apprezzato dal presidente, mentre il tecnico della Fiorentina ha enormemente impressionato per il suo calcio propositivo.

Non va però esclusa la pista che porterebbe a Stefano Pioli come outsider di lusso. Molto dipenderà dalle volontà del Milan di confermarlo o meno al termine della stagione in corso.

De Laurentiis sta vagliando solo piste che portano ad allenatori attualmente svincolati, per evitare di arrivare a scontri con altri club. Un retroscena fa emergere anche il nome di Paulo Sousa, accostato al Napoli già l’anno scorso prima dell’arrivo di Calzona.

L’ex tecnico del Brasile era infatti presente ieri all’U-Power Stadium di Monza, dove ha assistito alla vittoria per 4-2 del Napoli. Una semplice coincidenza o un indizio di mercato?

Nel frattempo, il traghettatore Francesco Calzona aspetta con filosofia la decisione del presidente, ben consapevole che il suo rappresenta solo un incarico interinale in vista del prossimo corso tecnico.

Insomma, De Laurentiis vuole fare in fretta e stringere i tempi per non farsi trovare impreparato la prossima estate. La ricerca dell’erede di Calzona è entrata nel vivo, con l’obiettivo di definire il nuovo corso tecnico entro la deadline fissata.