Noel Gallagher: “Amo Napoli, ma in finale di Champions vorrei l’Inter perchè sono meno bravi”

L’ex Oasis, Noel Gallagher, grande tifoso del Manchester city, ammette di amare il Napoli, ma per la finale di Champions preferisce l’Inter perché meno brava degli azzurri.

Noel Gallagher, cantautore inglese e grande tifoso del Manchester City, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo alle fasi finali della Champions League. In un’intervista a Sky Sport, ha espresso le sue preferenze sulle possibili avversarie dei Citizens. Rispondendo alla domanda sull’avversaria preferita in una possibile finale, Gallagher ha affermato che preferirebbe affrontare l’Inter, poiché non è al meglio delle sue prestazioni e Lukaku non sta giocando bene.

“Preferirei affrontare l’Inter perché non sono molto bravi, Lukaku non sta giocando bene. In questo momento, secondo me, il Napoli è più forte del Milan. Manchester City-Napoli sarebbe sicuramente la finale più bella. I tifosi sono fantastici, mi fanno impazzire perché hanno un entusiasmo incredibile”.

Noel Gallagher, ha elogiato il Napoli, ritenendolo attualmente più forte del Milan. Gallagher ha affermato che una finale tra Manchester City e Napoli sarebbe la più bella, sottolineando l’entusiasmo dei tifosi partenopei che lo “fanno impazzire”.