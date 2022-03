Nigeria niente Mondiali: furia tifosi, invasione e stadi distrutto -Video

La Nigeria pareggia con in Ghana e non si qualifica per il mondiale, i tifosi invadono il campo. Scoppio di petardi e stadio distrutto. Al National Stadium la Nigeria non riesce a vincere con il Ghana, un pareggio inutile ai fini della qualificazione ai Mondiali in Qatar. Osimhen, quindi, non potrà fare altro che vedere i Mondiali da casa, così come dovranno fare anche i suoi compagni italiani.

Ma la sfida tra Nigeria e Ghana ha fatto scattare la furia dei tifosi delle Super Aquile. Al triplice fischio finale c’è stata una invasione del campo totale. I tifosi della Nigeria sono entrati sul terreno di gioco ed hanno devastato lo stadio, facendo esplodere anche bombe carta. Il video sellinvas dei tifosi della Nigeria fa capire l’entità della rabbia scatenata dsa mancata qualificazione. Il terreno di gioco di Abuja è stato distrutto, divelti anche sediolini, spaccate panchine e bandierine.