Il Napoli su Umut Meras del Besiktas. L’agente conferma la trattativa: “In settimana ho parlato con il club”

Il Napoli segue Umut Meras del Besiktas. L’agente del terzino, Kemal Can Tekin conferma l’ interesse del club partenopeo per il classe 95.

NAPOLI SU UMUT MERAS

Umut Meras è finito nel mirino del Napoli. Classe 1995, nazionale turco, in estate Meras è rientrato in Patria dopo un’intermezzo in Francia, al Le Havre. Un’esperienza di due anni servitagli per convincere il CT Senol Günes a convocarlo per Euro 2020, dove ha giocato da titolare le prime due gare del girone, fra cui l’esordio contro l’Italia. Una terra che da qualche tempo continua a chiamarlo.

Sull’interesse del Napoli per Umut Meras arrivano le dichiarazioni dell’agente Kemal Can Tekin ai microfoni del portale il pallonegonfiato.com:

“Umut sta bene, è un vincente ed è approdato nella squadra campione di Turchia. Ama la tifoseria del Besiktas e il calore dei tifosi lo spinge a dare ancora di più sotto il profilo delle performance. Si sta impegnando tantissimo: lavora duro, anche nei giorni di riposo”.

I contatti con i club italiani? “Già dallo scorso anno, quando Umut era al Le Havre, molti club in Europa ci hanno contattato, ma abbiamo scelto il Beşiktaş convinti dal progetto e dalla vicinanza che il management e l’allenatore ci hanno dimostrato. Lo hanno voluto fortemente e questa è, al momento, la scelta giusta per lui. Il suo principale obiettivo è ottenere vittorie e successi qui con il Beşiktaş, ma se dovesse arrivare un’offerta vedremo cosa succederà, questo è il calcio. Chiaramente, come tutti i giocatori turchi, approdare nei massimi campionati europei è un’aspirazione: sto ricevendo in questi giorni molte chiamate dalla Spagna, dall’Inghilterra e dall’Italia. Il Napoli ha un interesse per lui, la scorsa settimana ero in contatto con il club e ne abbiamo parlato“.

Umut Meras al Napoli già a gennaio? “Difficile dirlo, questo dipende dai contatti tra i club e, soprattutto, se effettivamente arriverà un’offerta ufficiale dal Napoli. L’interesse c’è e me lo hanno confermato: Umut ha dei grandi numeri e sarebbe già pronto per giocare nelle migliori squadre europee. Le sue statistiche parlano da sole: basti pensare che ad ogni partita percorre circa 12 km a tutta fascia, con 25/30 accelerazioni sulla sinistra. Come detto, il suo primo obiettivo è avere una stagione di successo con il Beşiktaş, ma se dovesse concretizzarsi qualcosa in modo ufficiale, siamo disponibili a parlarne”.

VIDEO- UMUT SKILLS E ASSIST

Ecco alcune azioni di Umut Meras, il terzino finito nel mirino del Napoli