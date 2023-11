Ottimismo in Casa Napoli: Le ultime sugli infortuni di Lobotka e Osimhen

Napoli, Mazzarri può sorridere, arrivano aggiornamenti positivi sulle condizioni di Stanislav Lobotka e Victor Osimhen.

Notizie calcio Napoli – Il Napoli riceve notizie incoraggianti riguardo le condizioni fisiche di due dei suoi giocatori chiave, Stanislav Lobotka e Victor Osimhen. Entrambi sono in fase di recupero e potrebbero essere disponibili per la prossima sfida di Serie A contro l’Atalanta.

Lobotka, Momento di Tensione ma Nessun Grave Infortunio

Durante la partita internazionale tra Slovacchia e Islanda, il centrocampista Stanislav Lobotka ha vissuto un momento di apprensione. Dopo essere rimasto a terra per alcuni minuti a causa di un problema alla caviglia, Lobotka è riuscito a lasciare il campo sulle proprie gambe, seppur con dolore.

La situazione ha inizialmente allarmato i tifosi e lo staff del Napoli, ma fortunatamente, secondo quanto riportato da SKY Sport, non dovrebbe trattarsi di un infortunio grave.

Lobotka verrà valutato nelle prossime ore, ma le sensazioni sono positive e potrebbe essere a disposizione per le prossime partite sotto la guida di Walter Mazzarri.

Osimhen e Demme, Lavoro Personalizzato in Vista

Victor Osimhen, attaccante di punta del Napoli, sta seguendo un programma di lavoro personalizzato per rientrare in campo dopo la sosta.

L’allenatore Walter Mazzarri, che ha recentemente incontrato e parlato con Osimhen durante un allenamento congiunto con la Juve Stabia, spera di poter contare sull’attaccante già per la partita del 25 novembre contro l’Atalanta a Bergamo.

Anche Diego Demme, un altro elemento importante della rosa, sta svolgendo un allenamento personalizzato, partecipando parzialmente alle sessioni di gruppo.

Verso Atalanta-Napoli: Preparazione e Riposo

Mazzarri ha programmato un appuntamento con la squadra per lunedì prossimo, dando inizio alla settimana che segnerà il suo ritorno in panchina. Dopo due giorni di riposo, la squadra si concentrerà sulla preparazione per la sfida contro l’Atalanta, un match che si preannuncia come un importante banco di prova per il Napoli in questa fase della stagione.

Il Napoli si avvicina alla prossima partita di Serie A con rinnovato ottimismo, grazie ai segnali positivi provenienti dai recuperi di Lobotka e Osimhen. La disponibilità di questi giocatori chiave sarà fondamentale per le ambizioni del club nel confronto diretto con l’Atalanta e per il proseguimento della stagione.