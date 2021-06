Napoli su Thorsby, la Sampdoria chiede un calciatore in cambio

Il Napoli su Thorsby. Con il rientro di Bakayoko al Chelsea, il Napoli cerca un centrocampista fisico da inserire nella rosa a disposizione di Spalletti: l’identikit tracciato da Giuntoli e dalla dirigenza partenopea risponde al nome di Morten Thorsby.

Classe 1996, norvegese, reduce da un’ottima stagione con la maglia della Sampdoria.La trattativa per portare Thorsby allo Stadio Maradona sarebbe in fase avanzata.

Ballano ancora 1-2 milioni tra domanda e offerta, con il Napoli che non vuole spingersi oltre i 6,5 milioni e i doriani che ne chiedono 8. Un punto d’incontro potrebbe arrivare con l’inserimento di una contropartita tecnica.

Giocatore dalla stazza importante, alto quasi 1,90 metri, Thorsby nella scorsa Serie A ha vinto 4,6 duelli aerei a partita, secondo in questa statistica dietro solo a Cornelius, che ha giocato meno. Ha segnato anche 3 gol, messo insieme 2,3 contrasti e 29,2 passaggi a partita, con il 75 per cento di riuscita. Sette presenze con la maglia della Norvegia, dopo due stagioni alla Sampdoria sembra pronto per il salto al Napoli.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: “Il Napoli valuta Thorsby 6,5 milioni di euro, il presidente Ferrero chiede 8 milioni. Si ragiona su come ridurre la differenza economica, la Sampdoria ha chiesto l’esterno offensivo classe 2002 Cioffi come contropartita, il Napoli riflette, si prende tutto il tempo necessario per decidere cosa fare“.

Spalletti ha richiesto un centrocampista strutturato fisicamente, vuole lavorare sull’equilibrio di squadra irrobustendo la mediana, Morten Thorsby sembra il nome giusto.

Basic del Bordeaux è l’alternativa a Thorsby. Giuntoli ha un discorso ben avviato con il procuratore Adrian Aljal, che gestisce anche gli interessi di Rrahmani, e con il Bordeaux. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni bonus compresi.

