Il Napoli punta Thorsby della Sampdoria e le cifre dell’affare lasciano intendere che ci sono le premesse per arrivare alla chiusura. Secondo quanto scrive Sportmediaset la trattativa per il passaggio di Thorsby dalla Sampdoria al Napoli è in fase avanzata. “Il Napoli ha deciso di accelerare per Morten Thorsby, individuato come sostituto di Bakayoko. La trattativa con la Sampdoria, intavolata già da un paio di settimane, è a buon punto: la richiesta della Samp è di 8 milioni di euro, AdL non si spinge oltre i 6.5, puntando ad abbassare le richieste dei liguri con l’inserimento di una contropartita gradita”

Thorsby al Napoli: caratteristiche e contratto

Thorsby è legato da un contratto con la Sampdoria fino al 2023, Ferrero ha bisogno di fare plusvalenze ed il centrocampista norvegese potrebbe assicurargliela, dato che è stato preso a parametro zero. Il giocatore verrebbe al Napoli per sostituire Bakayoko. Il centrocampista della Sampdoria non ha piedi raffinati ma riesce comunque a giostrare il pallone quando serve. Certo non gli si possono affidare le chiavi del centrocampo, ma come schermo davanti alla difesa può essere un buon rinforzo. L’affare Thorsby al Napoli sembra essere in discesa, anche se il club azzurro continua a monitorare altri profili come Basic.