Napoli scatenato sul mercato: assalto a Veiga, Lindstrom e Simakan (CorrSport)

Il Napoli si prepara a chiudere il mercato con i botti: vicini Veiga e Lindstrom, si prova l’assalto a Simakan. In uscita Demme e Lozano.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Secondo quanto racconta il Corriere dello Sport, il Napoli si prepara a concludere il calciomercato estivo con diversi colpi importanti. Il primo obiettivo è Gabri Veiga del Celta Vigo, per cui è vicino l’accordo a 30 milioni più bonus. Visite mediche già organizzate per il talento spagnolo.

In uscita c’è Diego Demme, fuori dal progetto e vicino all’Hertha Berlino nonostante l’ingaggio elevato. Pronto a partire anche Hirving Lozano: al suo posto il ds Meluso punta Jesper Lindstrom dell’Eintracht, per una cifra intorno ai 25 milioni.

Infine, il Napoli valuta un altro colpo in difesa visto che l’arrivo di Natan non convince pienamente. Il nome caldo è quello del francese Mohamed Simakan del Lipsia, classe 2000. Costo sui 20 milioni.

Insomma, il Napoli è scatenato sul mercato con diversi affari in entrata e in uscita. L’obiettivo è consegnare a mister Garcia una rosa completa e competitiva per difendere lo scudetto appena conquistato. I tifosi sognano con questi possibili botti finali.