Simakan nel Mirino del Napoli, l’Agente Rivela Contatti Frequenti: “Costa 60 milioni”

L’agente di Mohamed Simakan, difensore del Lipsia, ha rivelato contatti frequenti con il Napoli e una valutazione che potrebbe raggiungere i 60 milioni di euro.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Mohamed Simakan, il difensore 23enne del Lipsia, è un nome che sta circolando con insistenza nelle voci di mercato legate al Napoli. L’agente del giocatore, Badoe Sambague, è intervenuto ai microfoni di Cn24Live, svelando dettagli interessanti sul percorso del suo assistito e sui contatti con il club partenopeo.

Gli Inizi Difficili di Simakan

L’agente ha raccontato gli inizi difficili di Simakan, tra Marsiglia e Strasburgo, con impegni senza una remunerazione economica adeguata. “Ci sono stati dei momenti difficili che ci portavano a mollare. Invece lui è andato avanti, noi ci credevamo. La famiglia soprattutto ci credeva e l’ha spinto,” ha dichiarato Sambague.

La Svolta con Maldini e Lipsia

La svolta nella carriera di Simakan è arrivata quando Paolo Maldini, osservandolo, ha riconosciuto in lui un giocatore capace di arrivare a grandi livelli. Il passaggio al Lipsia nel 2021 ha segnato un ulteriore punto di maturità, trasformandolo da ragazzo a uomo.

Contatti col Napoli e Valutazione

Sull’interesse del Napoli, l’agente ha dichiarato: “Il Napoli è un club importante che gli permetterebbe un ulteriore step per la sua carriera. Ci sono stati dei contatti in passato col Napoli e anche con l’Inter e il Milan. Lui è un difensore che può piacere, i contatti ci sono e sono anche frequenti.”

Quanto alla valutazione del giocatore, Sambague ha rivelato che il prezzo di Simakan potrebbe oscillare tra i 40 e i 60 milioni di euro, a seconda del club interessato.

Scenari interessanti per il mercato del Napoli

Le parole dell’agente di Simakan aprono scenari interessanti per il mercato del Napoli. Il difensore del Lipsia sembra essere un profilo che potrebbe adattarsi bene alla filosofia del club azzurro, e i contatti frequenti potrebbero presto tradursi in una trattativa concreta. I tifosi del Napoli seguiranno con attenzione gli sviluppi di questa storia, sperando in un esito positivo che possa rafforzare ulteriormente la rosa della squadra.