Sky – Napoli, apprensione per il rinnovo di Osimhen. Simakan non arriverà

Sky fa il punto sul mercato del Napoli: c’è attesa per il rinnovo di Osimhen, mentre è da escludere l’arrivo di Simakan.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il giornalista di Sky Luca Marchetti fa il punto sul mercato del Napoli in questo finale di sessione estiva. Per quanto riguarda l’arrivo di Gabri Veiga non dovrebbero esserci intoppi, anche se non è ancora chiaro quando il giocatore sbarcherà in Italia.

“Non ci aspettiamo sorprese negative, la trattativa va avanti da settimane”.

Discorso diverso per il rinnovo di Victor Osimhen: finché non si firma permane un po’ di apprensione, nonostante le rassicurazioni del club. Bisogna accelerare per formalizzare l’accordo.

“Finché non si firma c’è apprensione, ma non sembrano esserci grossi dubbi sull’accordo”.

Infine, Marchetti esclude l’arrivo di nuovi difensori come Simakan del Lipsia: il Napoli non interverrà più nel reparto arretrato in questa sessione di mercato.

“Non risulta che il Napoli prenderà nuovi difensori in questa sessione”.

Dunque secondo Sky il focus in casa azzurra è su Osimhen, con l’auspicio che il prolungamento arrivi presto per fugare ogni dubbio. Poi sarà il turno di blindare anche altri elementi, come Lobotka. Intanto Veiga è atteso a giorni per iniziare la nuova avventura.