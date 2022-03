Napoli, ricorso squalifica Osimhen. Avv. La Marca: “C’è un precedente con Casemiro”

Il Napoli valuta il ricorso per la squalifica di Osimhen, l’arbitro Forneau ha punito l’attaccante azzurro che era diffidato per un fallo che non ha commesso.

Il Napoli pensa al ricorso per annullare la squalifica inflitta a Victor Osimhen. Il giocatore era diffidato ed è stato ammonito con l’Udinese. Ora in virtù dell’automatica squalifica, il giocatore azzurro dovrà saltare una sfida importantissima quella tra Atalanta e Napoli che si giocherà dopo la sosta per le Nazionali. Rinunciare ad Osimhen non sarà affatto semplice. Il giocatore fino ad ora ha messo a segno 11 gol in 17 partite giocate da titolare.

Sul possibile ricorso per Osimhen è intervenuto ai microfoni di 1 station radio l’avvocato Domenico La Marca, esperto di diritto sportivo:

“Il codice di giustizia sportiva è chiaro: “I tesserati cui gli organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla quinta ammonizione incorrono nella squalifica per una gara.

Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione: successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione; successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione e così via.”

Pertanto, un ricorso per la squalifica di Osimhen andrebbe a mettere in discussione i limiti della fondamentale insindacabilità dei provvedimenti tecnici, anche del referto, che in questo caso Forneau ha adottato nella sfida al Maradona tra Napoli ed Udinese”.

RICORSO SQUALIFICA OSIMHEN: SPUNTA UN PRECEDENTE

l’avvocato Domenico La Marca aggiunge: “Esiste un precedente, quello di Casemiro del Real Madrid. Il calciatore rimediò un’ammonizione nella gara d’andata degli ottavi di Champions di Champions League. Di conseguenza l’automatica squalifica in quanto diffidato. Anche lì si parlò di ricorso, ma poi il giocatore dovette scontare la squalifica e pertanto saltare la gara di ritorno.”