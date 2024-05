Napoli, il retroscena di Kiss Kiss: De Laurentiis incassò 6 “no” prima di scegliere Garcia

Retroscena Kiss Kiss Napoli: De Laurentiis incassò 6 “no” da allenatori prima di scegliere Garcia. Italiano, Thiago Motta e Luis Enrique tra i nomi che rifiutarono.

Secondo quanto rivelato da Valter De Maggio durante il programma “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe ricevuto ben sei rifiuti da parte di altrettanti allenatori prima di affidare la panchina a Rudi Garcia la scorsa estate.

I nomi dei tecnici che dissero “no” a De Laurentiis

De Maggio ha svelato che tra i tecnici che declinarono la proposta del patron azzurro ci sarebbero stati Vincenzo Italiano, Thiago Motta e Luis Enrique. “Vi posso garantire che Italiano ha detto di no al Napoli così come gli altri due“, ha dichiarato il giornalista.

Ma non solo. Secondo quanto riferito da De Maggio, altri tre allenatori, di cui non sono stati fatti i nomi, avrebbero rifiutato l’offerta di De Laurentiis. “Garcia è stata solo la settima scelta perché sei, prima di lui, non hanno accettato di approdare al Napoli“, ha aggiunto il conduttore di Radio Goal.

Una stagione da dimenticare per il Napoli

Questa rivelazione arriva a poche giornate dal termine di una stagione decisamente deludente per il Napoli, nonostante lo scudetto conquistato nell’annata precedente. Gli azzurri hanno dovuto fare i conti con gli addii di figure chiave come Luciano Spalletti, Cristiano Giuntoli e Kim Min-jae, oltre alle difficoltà riscontrate nella scelta del nuovo allenatore.

De Maggio ha voluto difendere il suo operato, sottolineando di aver accostato correttamente al Napoli i nomi di Italiano, Thiago Motta e Luis Enrique. “Non accetto che qualcuno mi accusi di non averci capito nulla nella scorsa stagione, di avere dato dei nomi sbagliati per quello che concerne la panchina del Napoli“, ha dichiarato il giornalista.

Ora il Napoli si prepara ad affrontare le ultime tre partite di un campionato da archiviare il prima possibile, con la speranza di poter ripartire con maggiore solidità nella prossima stagione.