Napoli problemi per Lobotka. Amrabat a giugno, Kumbulla può arrivare subito. Dal Verona potrebbe arrivare anche difensore Rrhamani.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport 24, il Napoli sta riscontrando problemi nella trattativa per Lobotka per questo motivo De Laurentiis ha accelerato per chiudere l’operazione Amrabat.

“Giuntoli ha incontrato gli agenti del giocatore ex Feyenoord e Bruges per trovare l’accordo definitivo. Il Napoli avrebbe già trovato una intesa con Hellas Verona per 35 milioni, compreso il cartellino del difensore Amir Rrahmani.

Il Napoli ha fretta di trovare l’intesa con Amrabat, il giocatore è infatti nel mirino anche dell’Inter. La squadra di Conte resta alla finestra, interessata al giocatore, ma il Napoli sembra decisamente più avanti.

Amrabat approderebbe in Campania solo nella prossima stagione anche perché il centrocampista non può cambiare per la seconda volta squadra in questa stagione, dopo aver indossato la maglia del Club Brugge e degli scaligeri.

Per il Napoli si registrano problemi per Lobotka. I partenopei valutano anche delle possibili alternative“.

Per quanto riguarda le uscite, gli agenti di Ghoulam hanno chiarito la situazione relativa al Marsiglia. L’entourage del giocatore è stato contattato da Marseillefootball.fr. Queste le parole:

“Non sappiamo da dove provenga questa voce. Non c’è assolutamente niente. Nessuno ha detto nulla a Faouzi di un possibile interesse da Marsiglia”.